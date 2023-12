El coordinador de la fracción del PAN en el Congreso local, Carlos de la Fuente Flores, advirtió que se procederá legalmente contra el tesorero del estado, Carlos Garza Ibarra, y quien resulte responsable, por retener ilegalmente el Fondo Municipal de 2 mil 500 millones de pesos correspondientes al presupuesto de 2023, y que el gobernador Samuel García afirma que hay suspensiones promovidas por alcaldes de MC que impide su entrega, pero la fracción panista del Congreso sostiene que están sin efecto porque fueron sobreseídas por resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que hace tres días ordenó entregar los recursos.

Asimismo, el líder estatal del PAN, Hernán Salinas Wolberg, emplazó a Samuel García a que cumpla con la ley, así como las resoluciones judiciales que lo obligan a entregar el Fondo Municipal antes de concluir el año pues afirmó, "no se vale que por venganzas políticas estés haciendo rehenes a los municipios y a sus ciudadanos de tu deseo de lastimar y de incidir en el proceso electoral de 2024".

Este viernes igual que ayer, alcaldes del PAN y el PRI acudieron nuevamente a la Secretaría de Finanzas, pero las instalaciones estaban cerradas ya que se les adelantaron las vacaciones al personal, denunció Carlos de la Fuente.

El coordinador panista dijo por otra parte que el gobernador Samuel García está poniendo en una situación riesgosa al Gobierno del Estado, pues no presentó el proyecto de presupuesto para 2024 para la aprobación del Congreso a más tardar el 20 de noviembre como establece la ley, lo que provocaría que la administración no pueda operar financieramente, tal como hizo también el año pasado, pero al registrarse una situación de caos, ya que no podían expedir ningún cheque, les habló para que le ayudaran a resolver el problema. y le aprobaron el presupuesto en enero.

“Nuevamente la inmadurez, el berrinche en las posturas del gobernador de querer sacar las cosas arrebatadas, a su manera, está dejando a Nuevo León en situación de riesgo; todos los ingresos están en riesgo, no se podrá expedir un solo cheque, pues quien lo haga estará cometiendo un delito”, dijo De la Fuente.

Comentó que, aunque el lunes saldrá de vacaciones el personal del área administrativa del Congreso para regresar hasta el tres de enero, el periodo legislativo fue ampliado hasta el 19 de enero, a fin de atender la posible presentación del presupuesto o algún otro tema.

“Dejamos ampliado el periodo, pero está a la voluntad del gobernador, a ver cómo amanece, de ver cómo están sus números en las encuestas, y ahora no sólo de él, sino también de su esposa Mariana (precandidata a la alcaldía de Monterrey, pues es algo que no estamos en condiciones de estar soportando; hoy terminamos la agenda de este año, pero ampliamos el periodo para tener disponibilidad para algún tema”, señaló el panista.

Carlos de la Fuente criticó que el gobierno del estado se haya negado a cumplir con el mandato del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que ordenó entregar los recursos del Fondo Municipal de 2,500 millones a los municipios gobernados por el PRI y el PAN, alegando que el asunto no se resolvió de fondo, y como no se resolvería en definitiva antes del 31 de diciembre, al cerrar el año fiscal, este recurso deberá regresar a la Tesorería del Estado.

Expresó que el último año y medio han tenido que lidiar con un “un gobernador ridículo, que hace una cantidad de triquiñuelas para no cumplir la ley, lo vimos con lo del gobernador interino (Luis Enrique Orozco), que se negó a reconocer”.

Ahora con el tema del Fondo Municipal, ya se cayó la suspensión que presentaron los municipios de MC, que no tenían atribuciones para promover dicho recurso, por lo cual dijo, al negarse a entregar ese dinero, que es para satisfacer las necesidades de los municipios, “tarde o temprano habrá una sanción y alguien va a tener que ser detenido por todas estas artimañas del ejecutivo”.

Agregó que hay delitos que perseguir directamente contra el tesorero estatal, y quien resulte responsable.

Pero además, como parte de esta confrontación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, Carlos de la Fuente, dijo que se presentaron por parte de la mesa directiva del Congreso, denuncias contra más de seis personas que irrumpieron violentamente al recinto legislativo, para tratar de impedir que se llevara a cabo la designación y toma de protesta del gobernador interino, Luis Enrique Orozco Suárez, y varias diputadas ya rindieron su declaración ante el Ministerio Público que investiga los mencionados hechos.









