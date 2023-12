Monterrey.- El gobierno de Samuel García y el Congreso de Nuevo León mantuvieron a la alza el tono de sus pleitos verbales y jurídicos, ahora con relación al Fondo Municipal correspondiente a 2023, pues mientras los alcaldes del PAN y el PRI realizaron una protesta ante la Secretaría de Finanzas para exigir la entrega de 2 mil 500 millones de pesos, amparados en una resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que sobreseyó las suspensiones de municipios que habían impugnado la mencionada partida, el gobierno del estado rechazó entregar los recursos al señalar que no ha recibido la notificación y además no se ha resuelto el fondo del asunto.

En ese contexto, Daniel Carrillo, alcalde de San Nicolás de los Garza que ha liderado a los ediles inconformes, señaló mediante su cuenta de la plataforma “X”, desde la Secretaría de Finanzas: “Aquí estamos @samuel_garcias en Tesorería, para mostrarte que estamos notificados y que mientes”, y expuso que”, si se escondía “entenderemos que sigues con tus argucias legales”.

Al respecto, el coordinador del PAN en el Congreso del Estado, Carlos del Fuente Flores, comentó, a su compañero de partido, Daniel Carrillo, “Qué esperabas de @samuel_garcias, si siempre ha sido un cobarde y trata por todos lados de “no cumplir la ley” y esconderse de la realidad de NL, no quiere acatar al @TFJA_Mex_Ofi, que le dio la razón a los alcaldes de @nuevoleon”, y destacó, “Hay que recordar que tampoco quería acatar a la @SCJN @TEPJF_informa”, sobre la designación de Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino.

Aquí el video que acaba de publicar en vivo @daniel_carrillo desde la Tesorería del Estado. Todos los alcaldes reclamando el recurso que LES CORRESPONDE a sus ciudadanos. Que no se muevan de ahí y todos hay que apoyarlos. Ese dinero @samuel_garcias lo quiere para la campaña de… pic.twitter.com/yulcvQTqqi — Ricardo (@ricardorees) December 14, 2023

Los alcaldes denunciaron que fueron secuestrados en las instalaciones de la Tesorería por espacio desde alrededor de las 13:30 hasta las 18:20 horas, ya que se les impedía salir por parte de elementos de Fuerza civil y anunciaron que presentarán ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, una denuncia formal contra el gobernador Samuel García y quien resulte responsable. Al sitio acudió personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para atender la queja de los ediles por los citados hechos. También hubo jaloneos entre personal que trabaja con los alcaldes y Fuerza Civil, ya que los primeros pretendían ingresar para estar con los ediles.

Al llegar a la tesorería, sin que fueran atendidos, el alcalde Daniel Carrillo comentó “nos están evadiendo, ya prácticamente nos cerraron no nos quieren recibir los documentos (del Tribunal Federal de Justicia Administrativa). Expresó que el gobierno de Samuel García está cometiendo una ilegalidad, “seguramente se van a querer quedar con los recursos (del fondo municipal) para robárselos, y llevárselos a las campañas de Movimiento Ciudadano. No es un capricho, la ley es la ley, le guste o no al gobernador”.

Señaló que este atropello del gobernador contra muchos alcaldes “es únicamente porque no son de Movimiento Ciudadano y nos está extorsionando, pero hoy legalmente le ganamos en todas las instancias, los recursos son legales y los deben de depositar”.

Entre los asistentes estuvieron los alcaldes de Santiago, Lampazos, General Treviño, Doctor González, Parás, Doctor Arroyo, Galeana, Guadalupe, Bustamante, Juárez, General Bravo, entre otros. Esto es algo inédito en la historia no sólo de Nuevo León, sino de todo México, señaló el alcalde panista.

Ante el reclamo de los alcaldes, el gobierno estatal señaló que es falso que el Estado haya perdido Juicios en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y por lo tanto, se tengan que hacer la entrega del Fondo de 2 mil 500 millones de pesos, que exigen los alcaldes. Afirmó que hasta hoy no se ha recibido la notificación del TFJA, por lo que se esperará a la resolución de fondo ya que actualmente hay tres suspensiones (2 federales y 1 local), debiendo analizarse si la resolución es cosa juzgada o no.

En virtud de que es un fondo impugnado, que no está en Ley de Ingresos sino en Ley de Egresos, conforme la jurisprudencia, cuando se impugna la publicación y orden de publicación que contiene el presupuesto de egresos y orden de publicación del decreto que contiene el presupuesto de Egresos de una entidad federativa o de la Federación, “si durante el trámite del juicio concluye el periodo fiscal, en el que estuvo vigente, el 31 de diciembre queda sin efecto el Fondo, y ese dinero no se puede ejercer, máxime que no se han notificado las resoluciones y que las mismas no son firmes”.