Pablo Lemus niega presencia de restos humanos en Racho Izaguirre; "hay una confusión, eran restos óseos", afirma

Contrario a lo señalado por el procurador de la República, Alejandro Gertz Manero sobre la localización de restos humanos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, negó que los fragmentos óseos encontrados hasta ahora sean de personas.

“No eran restos humanos, o sea, sí eran restos óseos; es que yo creo que aquí ha habido confusión también: sí eran restos óseos, pero no eran restos humanos”, dijo el mandatario estatal.

Indicó, además, que las investigaciones realizadas en su momento por la Fiscalía estatal coinciden con lo dicho por el titular de la FGR respecto a que hasta el momento no se han localizado “hornos crematorios”.

Lee también Gertz Manero: Restos en Rancho Izaguirre están muy fraccionados; terminando proceso pericial se abrirá el lugar a colectivos

Madres buscadoras de diferentes estados del país recorrieron el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, el 20 de marzo de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

“Coincidimos en la información que presentó el fiscal Gertz el día de hoy: no hay indicios desde la Fiscalía del Estado de Jalisco, al igual que los que tiene la Fiscalía General de la República, como lo anunció el fiscal Gertz, no tenemos indicios de centros de cremación”, señaló Lemus.

No obstante, el gobernador aseguró que con esto no se está descartando ninguna hipótesis: “Ojo, no estoy descartando nada, se tiene que seguir con la investigación hasta sus últimas consecuencias”.

Por lo anterior, pidió esperar la información que se comprometió a dar el titular de la FGR en los siguientes días.

Lee también ¿Dónde estaba la CNDH en la crisis de Teuchitlán?

“Hay que esperar el anuncio final, el propio fiscal Gertz Manero dijo en la Mañanera del día de hoy que no hay indicios de hornos crematorios, que no hay indicios de que ahí hubieran sido incineradas personas, pero hay que esperar el informe final que va a presentar el propio fiscal Gertz”, refirió Lemus.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/cr