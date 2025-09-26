Tijuana.— Word Urban Parks otorgó el WUP@10 Outstanding New Park Project Award para América Latina al Parque Esperanto que pasó de ser un basurero para convertirse en un punto de encuentro y orgullo para las familias de Baja California.

Por ello, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena) destacó que este premio internacional coloca a Baja California en el escenario mundial de la sustentabilidad y la innovación urbana.

Comentó que este espacio simboliza la capacidad de transformar un área abandonada y llena de desechos, en un lugar donde ahora se respira aire limpio, crece la vida y las familias de Tijuana cuentan con un sitio digno para convivir y disfrutar.

“Aquí donde había abandono y basura, hoy hay vida, donde antes se acumulaban desechos ahora se reúnen las familias, se escuchan risas y se respira orgullo, ese es el verdadero sentido de Parque Esperanto”, aseveró la mandataria bajacaliforniana.

El premio será entregado durante el World Urban Parks 2025 Symposium, que se celebrará del 8 al 10 de octubre en el Centro de Ferias de Estambul, Turquía, con la participación de líderes de parques y espacios públicos de todo el mundo.

El presidente del Consejo de World Urban Parks, Tim Geyer, afirmó que la distinción es resultado de una evaluación internacional de entre más de 100 proyectos nominados por su innovación, impacto comunitario y contribución al medio ambiente.

El Parque Esperanto cuenta con más de 2 mil árboles, 15 mil arbustos en taludes y 20 mil metros cuadrados de pasto natural, infraestructura verde que refuerza su vocación ambiental y lo convierte en el espacio más grande del estado para la recreación, el deporte y la cultura.

Con más de un millón de visitantes en 2025, el Parque Esperanto se proyecta como un modelo de recuperación urbana que trasciende fronteras y posiciona a Baja California como referente en sustentabilidad y espacios públicos de calidad, comentaron los directivos de este parque.