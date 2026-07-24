Durante la administración del alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero (PVEM), asesinado el miércoles en su oficina del Palacio de Gobierno, destacó la opacidad en la contratación de obras públicas, resultados de auditorías y declaraciones patrimoniales.

En una revisión de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se encontró que en año y medio de la administración de Lavín Romero no se hicieron públicos los resultados de auditorías internas o externas ni la entrega de contratos para obras públicas.

Además, datos relevantes de la declaración patrimonial del alcalde fueron testados —es decir, están ocultos—, como sus propiedades, vehículos y cuentas bancarias.

Información reservada

En su declaración patrimonial de inicio en el cargo, entregada en marzo de 2025, Valentín Lavín Romero testó la dirección de su domicilio, cantidad de bienes, y sólo hizo público su salario como presidente municipal y sus ingresos por el arrendamiento de taxis y terrenos para venta de gas LP.

Detalló que como presidente municipal recibía un sueldo de 60 mil pesos, mientras que por la renta de taxis y el arrendamiento de terrenos para la venta de gas LP percibía 34 mil 153 pesos mensuales.

Sin embargo, en el apartado de Bienes Inmuebles, el alcalde de Temoac no hizo pública esta información, por lo que se desconoce su número de propiedades, fecha de adquisición, valor y forma en cómo lo adquirió. También se testaron los datos sobre vehículos de su propiedad, así como todos los datos de sus cuentas bancarias e inversiones u otro tipo de valores.

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Información municipal oculta

Al tratar de consultar los ingresos financieros del municipio, las direcciones electrónicas redirigen a un sitio de Drives de Google con la leyenda: “Necesitas acceso” y se despliega un mensaje en el que se indica que se debe solicitar el acceso a esta información.

“Recibirás un correo electrónico que te indicará si se aprobó la solicitud”, es la leyenda que se despliega al solicitar revisar la información contable del municipio en 2026.

En el apartado de Contratos de Obras, Bienes y Servicios destaca que durante toda la gestión de Valentín Lavín Romero sólo se transparentaron ocho contratos, principalmente para obras pequeñas de pavimentación de caminos y canchas deportivas.

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También destaca que no son públicas concesiones, permisos, licencias o autorizaciones entregadas en este año.

Resalta que desde el inicio de su administración no se han hecho públicas ninguna de las actas de las sesiones del Cabildo de Temoac.

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