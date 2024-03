Chilpancingo.- Padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa afirmaron que es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el que está entorpeciendo la investigación porque no ha querido avanzar y aseguraron que no van a permitir que el mandatario les condiciones las reuniones.

“Nos da miedo que el presidente pueda manipular el caso y haga un informe a modo, él no quiere escucharnos, siempre nos va a llevar la contra, pero veremos por todas las vías legales que no haga un informe a modo, porque mientras no tenga pruebas palpables y legales no vamos a aceptar lo que nos diga. Todo lo que diga lo va ha tener que comprobar”, afirmaron los padres y madres.

En conferencia de prensa, Emiliano Navarrete Victoriano, padre de José Ángel Navarrete González, aseguró que no irán a la reunión con el presidente sin su equipo de abogados.

“Y desde aquí le decimos que si piensa que sólo nos va a dar la reunión a los padres y madres está equivocado. Nosotros no vamos a aceptar que nos condicione, jamás. Los abogados han sido fundamentales para nuestra lucha y gracias a ellos el gobierno anterior, el de Peña Nieto, no cerró el caso. Él como mandatario, quiera o no, tiene que darnos la cara porque él es obligado. Esa es nuestra postura y de ahí no nos movemos”, dijo don Emiliano.

Sobre la reunión, advirtió que será difícil porque el presidente es “un tipo autoritario”.

“Esperemos que el presidente de pronto la cara, va a ser una reunión difícil porque sabemos que el presidente es un tipo autoritario, que se tiene que hacer lo que él dice, varios tu opinión no importa, aunque tengas documentos legales de las peticiones que les estás haciendo, pero nosotros como padres tenemos que buscar la justicia. Nosotros vamos a una reunión a hablar de la investigación, los temas políticos no nos interesan, queremos la verdad y la justicia”.

Don Emiliano explicó que están solicitando la reunión directa con el presidente porque ninguno de sus funcionarios les da respuesta, informó que desde el 26 de enero la solicitaron y los ha ignorado.

Doña Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, aseguró que están solicitando la reunión directa con López Obrador porque él dijo que personalmente se encargaría personalmente de la investigación.

Por su parte, don Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, afirmó que al grupo de padres y madres nadie los manipula.

“A nosotros no nos maneja absolutamente nadie, el presidente es terco, necio, ya se le dijo en todos los medios que no nos maneja nadie. No vamos a aceptar que nos esté señalando, no vamos a permitir que diga qué nos manipulan”, afirmó don Clemente.

Don Clemente advirtió al presidente que ninguno de los padres y madres se va a arrodillar ante su gobierno y seguirán hasta las últimas consecuencias.

Los padres y madres afirmaron que esperaran que el presidente les indique cuándo será la reunión y que si no volverán a la Ciudad de México a buscarlo.









