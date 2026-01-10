Culiacán. - A cuatro días del asesinato del director de Tránsito de Culiacán, Francisco Zazueta Lizárraga, en la sindicatura de Aguaruto, fue nombrado en su lugar a Luis Córdova Lara, con experiencia en esta área, quien actualmente cursa el grado de Maestría en Seguridad Pública.

Se informó que el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, coronel del ejército Alejandro Bravo Martínez, exhortó al nuevo funcionario a mantener la disciplina en la corporación de vialidad y trabajar con estricto apego a las normas establecidas.

Cordova Lara, quien asumió este nuevo cargo, fungía como Subdirector de la Unidad Preventiva y cuenta con título universitario, por lo que su responsabilidad es coordinar todas las acciones de la movilidad en el municipio y cuidar por los peatones.

El pasado 5 de enero, Zazueta Lizárraga fue atacado a balazos por varios hombres armados en la salida de sindicatura de Aguaruto, al extremo poniente de la capital del estado, gravemente herido fue trasladado a un hospital, en donde poco después fue declarado muerto.

Los datos que se conocieron fueron que el jefe policiaco de tránsito circulaba en una camioneta Tacoma de color blanco por la avenida Adolfo López Mateos de dicha sindicatura, cuando varios hombres que viajaban en otra unidad le dispararon en repetidas ocasiones.

El jefe de tránsito municipal alcanzó a solicitar apoyo, por lo que hubo una rápida respuesta de los cuerpos de seguridad, el ejército y de la Cruz Roja, los cuales le brindaron atención rápidamente y lo trasladaron a un hospital, donde falleció poco después.

afcl