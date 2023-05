Tlaxcala, Tlax.- Frente a la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sostuvo que no puede reconocer a Tlaxcala como el estado más seguro de México, porque no lo es; y afirmó que esa posición la ocupa el estado de Yucatán.

Con ello, objetó el discurso de la mandataria local en el que enaltece que Tlaxcala, gracias a las estrategias y decisiones de su administración, es la entidad más segura del país y con la incidencia delictiva menor. Esto, tras inaugurar el primer Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones, Coordinación e Inteligencia (C5i) de Tlaxcala, que construyó el Gobierno local con una inversión de 293 millones de pesos.

López Hernández indicó que sí reconoce el trabajo que ha hecho Cuéllar Cisneros en materia de seguridad pública y ciudadana, pero afirmó que Tlaxcala no ocupa el primero lugar.

“A provecho para reconocer el gran trabajo que se han venido haciendo, pero mañana, pasado mañana me toca ir a Yucatán, entonces no puedo reconocer que Tlaxcala es primero porque se me van a echar encima los yucatecos, pero ahí la llevan”, apuntó. Subrayó que es Yucatán, donde gobierna el PAN, representado por Mauricio Vila Dosal, el estado más seguro de México; mientras Tlaxcala, donde gobierna Morena con la representación de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, se coloca en la segunda posición.

“Tlaxcala y Yucatán están considerados hoy como los estados más seguros del país, primero y segundo, después vienen otros como Baja California, como Campeche, Chiapas, venía ahí oscilando entre los cuatro primeros, se ha caído un poquito, pero no tengo duda que el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno da resultados y aquí, Tlaxcala, es un ejemplo de ello”, acotó.

No obstante, ovacionó la construcción e inicio de operaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones, Coordinación e Inteligencia (C5i), el cual concentrará, en un solo espacio público, las operaciones coordinadas de las instituciones de seguridad pública, prevención del delito, impartición de justicia, atención y atención a emergencias.

Asimismo, operará con mil 300 cámaras de videovigilancia, equipos de reconocimiento facial en lugares estratégicos de movilidad para detectar a personas con posibles antecedentes penales o relacionadas con actividades delictivas.

El secretario de Gobernación arguyó que cuando fue gobernador de Tabasco quiso construir un C5, pero no lo hizo porque le requería un presupuesto de seis mil millones de pesos y también porque no entendía el significado de las “c”.

Al evento de inauguración, asistió el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, quien presumió, “con todo respeto”, que esa entidad cuenta con un C5 desde el año 2015.

Al respecto, la mandataria expuso que esta nueva institución pública fue una de sus promesas de campaña, la cual ahora es financiada con los recursos públicos del presupuesto federal y local.

“Tuvieron que transcurrir más de 20 años en Tlaxcala para escalar a un nivel más competitivo, innovador, tecnológicamente avanzado que respondiera a las justas demandas de la ciudadanía en materia de infraestructura para la seguridad ciudadana”, indicó. Comentó que el C5i reforzará los procesos operativos de las instituciones públicas de seguridad y las de emergencias, además de fortalecer la participación ciudadana en las tareas de prevención del delito para, según ella, mantener a Tlaxcala como el estado más seguro del país.

