Tuxtla Gutiérrez.- Autoridades estatales de prevención y procuración de justicia de Chiapas aseguraron que no hay ningún registro que compruebe un supuesto enfrentamiento ocurrido el pasado 4 de enero entre integrantes de grupos criminales en el municipio de Chicomuselo, ubicado en la sierra del estado.

En un comunicado señalaron que el personal militar-policíaco que se despliega de manera permanente en la región sierra-mariscal "no ha reportado este enfrentamiento, en el que, supuestamente, fallecieron 20 personas y tampoco hay ningún reporte de atención hospitalaria".

"No hay ningún registro que compruebe dicha publicación, la cual muestra imágenes que no son del área", en cambio, añadió el comunicado, “sí hubo un registro el 5 de enero sobre el asesinato de una persona en las inmediaciones de la cabecera municipal de Chicomuselo, pero que no corresponde a ese hecho”.

Las autoridades precisaron que en la sierra-mariscal se encuentran dos bases de operaciones permanentes: en una de ellas participa personal de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas y del Ejército Mexicano, y de manera coordinada practican reconocimientos móviles.

La otra base, agregaron, la integra únicamente personal militar que se ubica en distintos puestos para proporcionar seguridad y tranquilidad a la población.

En esa región, se encuentra también una fuerza de tarea regional con personal de diferentes jurisdicciones de toda la Séptima Región Militar, con personal de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y del estado de Tabasco, que no se encuentra específicamente en Chicomuselo, sino en la Sierra Mariscal, que comprende los municipios de Frontera Comalapa, Siltepec y La Grandeza.

Las autoridades de seguridad pidieron a la población “no dejarse llevar por publicaciones tendenciosas con las que se busca desestabilizar o crear morbo entre la ciudadanía”, como ha sido el caso de la información que se difundió sobre un supuesto enfrentamiento "entre cárteles en Chicomuselo", puntualizaron.

Pobladores de Chicomuselo, a través de un comunicado, informaron que presuntamente "más de 20 personas muertas, dos de ellas civiles, cuyas familias no pudieron recoger sus cuerpos", dejó un enfrentamiento el pasado jueves en el poblado Nuevo Morelia de ese municipio entre integrantes de grupos criminales.

Los lugareños denunciaron que el enfrentamiento que se prolongó por 7 horas desató el temor y la incertidumbre en la zona.

La población, relataron, cayó en pánico y en la zozobra, y se resguardó como pudo para cuidar sus vidas.









afcl/rmlgv