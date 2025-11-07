En la memoria de Briseida Chavira, la madrugada del 7 de noviembre del 2022 es imposible de olvidar, pues es la fecha que dejó huella y la más grande ausencia en su vida, la desaparición de su hermana Tania, quien era su confidente, su amiga y compañera de sueños.

Briseida con la fortaleza que ha ganado en los últimos 3 años después de la desaparición de su hermana, narra en entrevista con EL UNIVERSAL, que la noche del 7 de noviembre del 2022, como cualquier otro fin de semana, su hermana Tania y sus amigas Yatzell, Patricia y una amiga más, decidieron salir por la noche a divertirse, solían reunirse en algún lugar del pueblo, tomar algo y regresar a casa a la media noche, sin embargo ese día no fue así.

La joven, que es la hermana menor de Tania, recuerda que esa noche en particular estaba inquieta y su hermana con la alegría que la caracterizaba, se divertía junto a sus amigas.

Fueron a una cervecería y después una de ellas decidió que fueran a “La Gozadera” otro bar de la franja entre ríoverde y Ciudad Fernández, en San Luis Potosí; sin embargo el sitio aunque estaba de moda, ya semanas atrás había sido escenario de un hecho violento sin que ninguna autoridad hiciera nada y permitiera que siguiera operando de forma deliberada.

En el lugar estaban 4 amigas, 3 de ellas desaparecieron y pese al paso del tiempo, a la fecha, la familia de las desaparecidas no conocen la versión de la cuarta ni qué fue lo que ocurrió.

Foto: especial

“Eran las 3:30 chequeé el WhatsApp y la otra mujer me había mandado un mensaje que me decía eso, que dónde dónde estaba yo, Pero nomás me dijo eso…Entonces yo le pregunto, le digo, "Oye, pues me están diciendo que tú sabes que se las llevaron, entonces, ¿para qué me estás preguntando?" Dijo, "No, yo no sé nada y que no es cierto y que no sé qué."

Briseida quien también era compañera de vivienda de su hermana Tania, el mismo lunes presentó la denuncia por la desaparición de su hermana y las otras dos jóvenes, pues los padres de ambas viven fuera del país.

El caso no atrajo la atención de las autoridades hasta que comenzó a hacerse mediático. La misma joven con apoyo de madres buscadoras fue quien comenzó a recolectar información y testimonios de personas que estaban en el sitio.

La desaparición forzada

“A una persona, ella (la cuarta amiga) le dijo que si ella si hubiera sido mi hermana, no se hubiera metido a defender a la otra muchacha, que hubiera preferido que no más se la llevaran a ella. O sea, ocurrió algo con una de ellas y mi hermana y la otra amiga se metieron y por eso como que se las llevaron”.

Según los testimonios que ha obtenido Briseida, un grupo de hombres comenzaron a acosar y molestar a las 3 jóvenes, insistiendo particularmente con Yatzell, al grado de intentar acercarse, lo que provocó que Patricia y Tania en el intento de defender a su amiga terminaran siendo llevadas las 3 sin que nadie hiciera nada.

Briseida llegó hasta el lugar al amanecer, ahí, encontró estacionada la moto de su hermana en una orilla justo donde la dejaba, también estaban las sandalias de Patricia, lo que le confirmó que fueron sustraídas de forma involuntaria.

En el lugar estaban 4 amigas, 3 de ellas desaparecieron y pese al paso del tiempo, a la fecha, la familia de las desaparecidas no conocen la versión de la cuarta involucrada ni qué fue lo que ocurrió. (Foto: especial)

“Entonces, este pues me dijeron así que que las cámaras no estaban disponibles que porque esos mismos hombres se las habían llevado, pero que pero que pues sí, o sea, que no no podían darme más información más que esa, que porque no quería meterse en problemas y entonces, pues mi hermana sí tenía una moto y pues la moto quedó intacta, estaba en el mismo lugar”.

Junto a madres buscadoras y personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas recorrió el monte en búsqueda de las 3 jóvenes, una llamada la alertó de que las habían llevado a una finca, y aunque días después fue cateada y hasta se aseguró un tigre, las 3 amigas no fueron encontradas, para Briseida tardaron demasiado, pero al día de hoy se mantiene en la búsqueda.

Búsqueda y justicia en soledad

Hace un año que la Fiscalía no muestra avances y que el caso está completamente archivado, sin embargo, para Briseida se mantiene viva la esperanza de encontrarse con su hermana, de jugar futbol como solían hacerlo, de conocer juntas la playa como se lo prometieron.

“Hace 1 año me me mandó un mensaje de la fiscalía que si tenía este dato sobre ella, así me preguntó algunas cosas y yo le dije, pues otra vez la ropa, pues todo lo que traía, la cachucha, una bolsa, todo lo que ella tenía ese día, pero hasta la fecha ya n ha habido nada, no nos dicen nada, yo aún salgo y me imagino que me la voy a encontrar, que la voy a ver en los lugares donde solía ir”.

Briseida comparte que, desde hace 3 años tiene guardada la moto de su hermana, su cama y sus pertenencias aún la esperan, no ha dejado de compartir su ficha, y subraya que no hay día que no la extrañe, también ella dejó de salir por las noches, continúa trabajando como su hermana la enseñó siendo repartidora y en su casa siempre hay una veladora encendida pidiendo por el regreso o saber sobre el paradero de Tania, este día como cada 7 de noviembre irá a la iglesia y en la misa elevará nuevamente una oración con la esperanza de algún día saber dónde está su hermana.

“La extraño mucho y todo este tiempo sin ella no es lo mismo, pero he tratado de llevar mi vida. Pues feliz como ella le hubiera gustado porque yo sé que ella no le hubiera gustado que estuviera triste y que he logrado muchas cosas que le prometí a ella, he tratado de ser una mejor persona por ella”.

