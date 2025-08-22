Tepic, Nayarit.- El director general del Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY), Manuel Fonseca Altamirano, informó que este estado se consolidó como la segunda entidad del país que más ha avanzado en la reducción de carencias en materia de vivienda.

Ello, de acuerdo a los más recientes resultados de la Medición de Pobreza Multidimensional 2024, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), afirmó y mencionó que, de acuerdo a los indicadores nacionales, Nayarit pasó de un 10.8 por ciento de rezago en 2022 a 7.7 por ciento en 2024; en los dos últimos años la reducción es de un 3.1 por ciento, "un logro histórico que refleja el compromiso del actual gobierno con las familias nayaritas".

Además, especificó que "son 2 años los evaluados y para satisfacción de Gobierno del Estado, presidido por el mandatario Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena), el trabajo realizado tanto en el destino de los recursos económicos, como en la evaluación de los programas en el transcurso de estos años, ha permitido que Nayarit se posicione como el segundo estado que mejor ha combatido la carencia en materia de vivienda”.

El servidor público nayarita expuso que el avance se logró, mediante una estrategia focalizada en zonas de atención prioritaria, con apoyos que mejoran de manera directa las condiciones de los hogares, mediante la garantía de pisos firmes, techos de concreto y muros seguros, así como la incorporación de equipamiento como calentadores solares, tinacos y materiales de construcción.

Lee también Nayarit invertirá 20 mil mdp en Bahía de Banderas; proyecto incluye hoteles, servicios y sustentabilidad

Además la correcta aplicación de los recursos ha sido clave para estos resultados, agregó y agradeció la confianza de la ciudadanía en el gobierno estatal y reiteró que los recursos destinados a la vivienda se aplican de manera directa, transparente y sin intermediarios, con lo que se asegura que cada apoyo llegue a quienes más lo necesitan.

Por lo que invitó a las y los interesados en acceder al “Programa de Combate al Rezago en Materia de Vivienda”, a registrarse desde ahora para el siguiente año, cumpliendo con los requisitos básicos: estudio socioeconómico y residencia en polígonos de atención prioritaria determinados por la Secretaría de Bienestar.

“Agradecer sobre todo a la ciudadanía la confianza que han tenido en el gobierno que encabeza el mandatario Miguel Ángel Navarro Quintero. Ha sido difícil, porque como lo sabemos, los recursos son limitados, pero cuando se aplican de manera directa, sin intermediarismo, a las familias que realmente lo necesitan, pues da como resultado esto, cifras muy positivas, resultados muy favorables y que son en beneficio del propio ciudadano”, aseveró.

Con estos resultados, Nayarit reafirma su liderazgo nacional en el combate al rezago habitacional, demostrando que con planeación, transparencia y voluntad política es posible transformar la vida de miles de familias y alcanzar la prosperidad compartida.

El compromiso del gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero, en equipo con la administración federal que encabeza la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, es seguir construyendo un estado donde cada hogar sea sinónimo de dignidad, seguridad y bienestar.