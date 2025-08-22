Más Información

Monterrey, Nuevo León. - Una bebé capibara nació esta semana en el Bioparque Estrella, en el municipio de Montemorelos, en .

El nacimiento de la cría se dio a conocer a través de las redes sociales del .

El ejemplar se trata de una hembra, cuya madre estuvo monitoreada durante su periodo de gestación.

Nace bebé capibara en Bioparque Estrella, en Nuevo León. Foto: Especial.
Nace bebé capibara en Bioparque Estrella, en Nuevo León. Foto: Especial.

La bebé capibara nació el pasado 20 de agosto en buenas condiciones de salud, según informó el parque privado.

El espacio ofreció a los ciudadanos acudir al parque a visitar a la especie roedora, nativa de Sudamérica, la cual se distingue por ser la de mayor tamaño y peso de su especie en el mundo.

