Cuernavaca, Mor.- Un ejidatario, identificado como Cándido González Martínez, de 53 años, murió en el combate de un incendio forestal del cerro de San Diego Tepantongo, en el municipio de Atlatlahucan, parte norte del estado.

El cuerpo calcinado de Cándido fue localizado por sus compañeros en la zona del siniestro forestal, a cuyo sitio regresaron luego de que percatarse de la ausencia del ejidatario que se sumó como voluntario para tratar de sofocar el incendio en la parte alta del estado, correspondiente al Ajusco-Chichinautzin; la muerte del ejidatario ocurrió la noche del miércoles.

En paralelo, Protección Civil estatal informó que ante los recientes incendios forestales que afectan distintas zonas de la entidad, brigadas forestales y cuerpos de emergencia hacen un llamado enérgico a la población para evitar acercarse a las zonas siniestradas si no se cuenta con la experiencia, preparación y conocimientos adecuados.

La víctima fue localizado por sus compañeros en la zona del siniestro forestal en Morelos. Foto: Archivo

Ubaldo González Carretes, coordinador estatal de Protección Civil Morelos, señaló que durante las labores de combate al fuego, se ha identificado la presencia de personas no capacitadas intentando colaborar, lo cual pone en riesgo su integridad y dificulta el trabajo de los brigadistas. Además que, esta situación, es peligrosa e interfiere en las estrategias de control y contención.

“Hacemos un llamado a toda la comunidad, porque si bien es cierto, tienen el incendio cerca, no es recomendable que voluntarios por sí solos vayan si no tienen antes una capacitación, el riesgo es muy fuerte, no sólo por el tipo de terreno, sino por los cambios que se dan del viento de un momento a otro”, manifestó.

Cierran accesos al cerro de Tepoztlán

Por su parte, la comunidad de Tepoztlán prohibió al turismo, avecindados y vecinos subir al cerro del municipio, por tiempo indefinido, luego de la serie de incendios forestales que devastaron más de mil 250 hectáreas de bosque en el corredor biológico Ajusco Chichinautzin.

Un helicóptero de la Guardia Nacional realiza descargas de agua en la zona de las Tirolesas en Santo Domingo, Tepoztlán, el 15 de abril de 2025. Foto: Cuartoscuro.com

Los avisos fueron colocados en mantas en los principales accesos al cerro del Tepozteco y en cada barrio y asambleas, los habitantes acordaron vigilar el "Tepoztecatl" y evitar la destrucción de la zona.

En sus avisos anotan que la prohibición tiene como sustento el estiaje y los incendios suscitados en las dos últimas semanas en el pueblo de Santo Domingo Ocotitlán, en donde hay más de 360 personas que trabajan en sofocar el fuego.

