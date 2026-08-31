Cuernavaca, Mor. - El Gobierno de Morelos puso en marcha el Plan de Seguridad Universitaria mediante la instalación de mil 38 cámaras de videovigilancia distribuidas en 23 planteles de seis universidades públicas del estado. El plan de seguridad fue comprometido por la gobernadora Margarita González Saravia luego de la desaparición, en marzo pasado, de dos alumnas universitarias, localizadas posteriormente sin vida.

La mandataria informó que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) concentrará 749 dispositivos, asignando 123 cámaras al campus Chamilpa y 87 a la zona de Los Belenes.

El esquema de seguridad abarca también instalaciones de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ), la Universidad Politécnica de Morelos (Upemor), la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, así como los institutos tecnológicos de Cuautla y Zacatepec.

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La infraestructura incluye la colocación de 450 luminarias, 10 paraderos de transporte público y cuatro módulos operativos de seguridad en Chamilpa, Técnicos Laboratoristas, la Preparatoria 3 de Cuautla y la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan.

De forma complementaria, el Ejecutivo estatal presentó la tarjeta del programa Pase Olín, un esquema financiero que otorgará 2 mil 80 pesos bimestrales a estudiantes para subsidiar un aproximado de 80 viajes de transporte.

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El plástico cuenta con restricciones de uso programadas para impedir transacciones en comercios con venta de bebidas alcohólicas.

El director del Impajoven, Rodrigo Heredia, confirmó que el calendario de entrega de tarjetas iniciará el 2 de septiembre en la Upemor y concluirá el 9 de septiembre en Los Belenes, cubriendo previamente los tecnológicos de Zacatepec y Cuautla, así como el campus Chamilpa.

dmrr