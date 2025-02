Zacatecas.- Este lunes, miles de maestros de las secciones 34 y 58 del SNTE salieron a las calles y comenzaron un paro de labores indefinido con el objetivo de mostrar su músculo al gobierno de Zacatecas, tras reprochar que el gobernador David Monreal “no los ve ni los oye” y no ha dado respuesta puntual a sus demandas sobre varias prestaciones.

Además, reprocharon que el gobierno no realizó el pago puntual de sus salarios argumentando que fue por la toma de oficinas efectuada por uno de los sindicatos, ya que con dicha acción se pretendía dividir y confrontar a los dos sindicatos, sin embargo, dijeron que lo único que el gobierno logró fue “despertar y unir a todo el magisterio zacatecano”, ya que la movilización también fue respaldada por otros sindicatos educativos, universitarios, así como organizaciones sociales y campesinas.

Por tanto, los líderes sindicales de ambas secciones que agremian a los trabajadores de la educación tanto del sistema estatal como federalizado, han anunciado que, a partir de hoy, “comienza la guerra” contra el gobierno del estado.

Lee también Vinculan a proceso a presunto responsable del asesinato del niño Mateo; es imputado por homicidio doloso y desaparición

Marchas miles de maestros marchan en Zacatecas para exigir pago de prestaciones (17/02/2025). Foto: Esther Consuegra / EL UNIVERSAL

Advirtieron que si no reciben respuesta a las demandas de los dos sindicatos, cada día habrá una acción “más contundente y radical”, hasta lograr que las autoridades gubernamentales los vean y den respuesta.

Dejaron en claro que “ya se acabó el tiempo de los sindicatos agachones”, al recordar que en diciembre pasado, las dirigencias de las secciones 34 y 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fueron renovadas y ahora, dijeron, al frente de los comités ejecutivos ya no están más los perfiles políticos y ahora están al frente “verdaderos maestros” que se encargarán de “reconquistar lo perdido” y puntualizar que “gobierne quien gobierne, los derechos se defienden”.

Cabe mencionar que las movilizaciones por parte de la Sección 34, presidida por Filiberto Frausto, comenzaron desde el jueves pasado cuando más de 12 mil trabajadores de la educación del sistema federal realizaron un paro de labores para exigir el pago de casi tres mil becas escolares para sus hijos, demanda que desde 2024 no se les ha otorgado.

Lee también Reparan suministro eléctrico de 39 escuelas públicas de Sinaloa; 211 planteles requieren atención eléctrica

Sin embargo, la sección 58 que encabeza Marcelino Rodarte anunció sus solidaridad al sindicato hermano y a partir de este lunes se sumaron a esta movilización y el paro laboral indefinido por el incumplimiento del pago de su última quincena. De igual manera, a esta movilización se unió el Sindicato de telesecundarias.

Los profesores advirtieron que si no reciben respuesta a las demandas de los dos sindicatos, cada día habrá una acción “más contundente y radical” (17/02/2025). Foto: Esther Consuegra / EL UNIVERSAL

Gobierno explica retraso en pago de nómina de profesores

Por su parte, en una conferencia el domingo las autoridades gubernamentales, encabezada por Rodrigo Reyes, secretario general del gobierno, justificaron el retraso del pago de la quincena por la toma de oficinas de los manifestantes.

Respecto a las becas que reclama la Sección 34 del SNTE, la autoridad asegura que “no forma parte del contrato colectivo de los trabajadores”, sino que corresponde a “un apoyo extraordinario” dentro del presupuesto 2024, por ende, consideró que dicho recurso “no constituye un derecho laboral colectivo”.

Sobre la bolsa de recursos que se tenía para ese fin, las autoridades dijeron que ascendía a 3.5 millones de pesos, pero responsabilizaron directamente a la pasada dirigencia sindical, al señalar que fue la que determinó destinar 2.5 millones para el pago de bonos de los maestros de educación física y que el millón restante no fue utilizado, porque presuntamente no se realizaron los trámites necesarios, debido a supuestos "errores administrativos" que la Sección 34 no corrigió a tiempo.

Marchas miles de maestros marchan en Zacatecas para exigir pago de prestaciones (17/02/2025). Foto: Esther Consuegra / EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/mgm