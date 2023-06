Este sábado, miles tomaron las calles de Mérida y Tuxtla Gutiérrez para exigir respeto a sus derechos y una mayor inclusión social.

“No a la homofobia”, gritan en Chiapas

La marcha del orgullo LGBTTTIQ+ reunió en Tuxtla Gutiérrez a más de mil participantes durante un foro artístico, político, cultural y una marcha donde la cantante Marisela, "La Dama de Hierro", fue coronada reina del Mampride Chiapas-2023.

El arranque del Mampride inició en el Jardín Mactumatzá, ubicado en el periférico sur- poniente, con intervenciones de cantantes, activistas y defensores de derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.

La marcha partió del Puente de Colores, en el sector poniente hacia el parque central con las consignas de “no a la homofobia” y “legislar a favor de la población gay”.

Uno de los asistentes dijo que se encuentran en un proceso de aceptación social para que "al fin se legisle" en Chiapas y se tengan políticas públicas incluyentes.

Consideró que se trata de un proceso "que creemos que es natural" porque es paulatino, va "adquiriendo mayor aceptación, sobre todo en la población que vivimos en la entidad, no sólo en la ciudad, sino en los contextos rurales".

A ese proceso se suma, agregó, que cada vez han sido "afortunadamente" menos los casos de violencia por orientación sexual o identidad de género.

Lo cual, aclaró, no quiere decir que esos hechos no existan, "pero casos como quemar personas, de extrema violencia no los hemos visto en los últimos 15 años", aunque existen casos aislados ha dejado de ser una constante, precisó.

El entrevistado expresó que buscan hacerse visibles porque necesitan que los legisladores realicen reformas para acceder a la libre determinación de la identidad de género.

La marcha fue ambientada con ritmos musicales y carros alegóricos. Al término de la manifestación, en la plaza central, la comunidad LGBTTTIQ+ coronó a la cantante Marisela, "La Dama de Hierro", como reina del Mampride Chiapas-2023.

La cantante agradeció el nombramiento otorgado. "Yo siempre estoy con ellos, bueno hay muchas Mariselas entre el público, ya saben, y a veces digo ¡zaz!, se ven más bonitas que yo.

"Siempre los he amado, los apoyo al cien por ciento; siempre los voy a apoyar", finalizó.





Foto: Óscar Gutiérrez / EL UNIVERSAL





Exigen alto a la discriminación en Mérida

Alrededor de 12 mil personas tomaron este sábado el Paseo de Montejo en la marcha de la diversidad sexual para exigir un alto a la discriminación en la entidad.

Colectivos LGBTI, asociaciones defensoras de los derechos humanos partieron del Monumento a la Patria hasta la Plaza Grande de Mérida, donde integrantes de la comunidad gay exigieron respeto a sus derechos y una mayor inclusión social.

Hay que señalar que la marcha del orgullo se realiza en Yucatán desde hace 21 años, y a lo largo de este tiempo el colectivo LGBTIQ+ ha logrado el reconocimiento de sus derechos, como es la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Yucatán.

Entre los contingentes había grupos de empresas, colectivo de defensores de los derechos humanos, atención psicológica, médica, además se sumó el diputado federal Rommel Pacheco Marrufo quien, en compañía de su esposa, hizo el recorrido regalando playeras alusivas a la marcha.

Mientras tanto, elementos de la Policía Municipal condujeron la marcha y en la retaguardia policías estatales, quienes hasta momento no había reportado algún desmán.





Foto: Especial





Con información de Yazmín Rodríguez y Óscar Gutiérrez / corresponsales



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

afcl