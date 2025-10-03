Tlaxcala.— El exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT) Humberto Becerril fue secuestrado por hombres armados que ingresaron a su domicilio en la comunidad de Belén, en el municipio de Apetatitlán, en el que su acompañante, identificado como César “N”, también fue privado de la libertad. Horas más tarde ambos fueron localizados muertos.

De acuerdo con los reportes, el secuestro del exrector y su acompañante ocurrió la tarde del miércoles. Testigos indicaron que un grupo de hombres armados irrumpió violentamente en su vivienda.

Tras revisar el lugar, los agresores se llevaron por la fuerza al exrector y a César “N”, así como dos camionetas tipo SUV y un vehículo compacto, todos propiedad del exrector.

Tras su desaparición, familiares y amistades comenzaron a solicitar en redes sociales ayuda para localizarlo y proporcionaron las características de los vehículos sustraídos.

Horas después, habitantes del fraccionamiento de la comunidad de San Miguel Contla, municipio de Santa Cruz Tlaxcala, reportaron el hallazgo de dos cuerpos sin vida en el interior de una vivienda abandonada en ese lugar.

Este jueves se dio a conocer que los cuerpos correspondían al exrector de la UTT y a César “N”. La misma universidad público una esquela confirmando la noticia.

Posteriormente, la fiscalía del estado informó que luego de someter a procesos de identificación a ambos cadáveres se “confirmó la identidad de Humberto “N” y César “N”, cuyos cuerpos fueron encontrados en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala”.

Indicó que continuará con las investigaciones para esclarecer este doble homicidio.

Además de su trayectoria académica, el exrector se dedicaba a la venta de vehículos, casas y terrenos. Uno de los vehículos robados lo tenía a la venta desde hace semanas.