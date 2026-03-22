Como parte del impulso decidido del gobernador Rubén Rocha Moya por promover políticas públicas que fortalezcan el bienestar social, la movilidad activa y la conciencia ambiental, la rodada “Pueblos y Paisajes 2026: Rodando por el Cuidado del Agua” reunió a más de 2,500 ciclistas en una jornada que combinó deporte, participación ciudadana y compromiso con los recursos naturales.

Desde temprana hora, la capital sinaloense se convirtió en punto de encuentro para familias, grupos ciclistas y ciudadanía en general que respondieron al llamado de rodar por una causa: el cuidado del agua. Con bicicletas listas, cascos ajustados y entusiasmo compartido, las y los participantes iniciaron el recorrido desde Ley Express, frente al Arco de La Conquista, marcando el arranque de un circuito que conectó ciudad y comunidades.

La ruta avanzó en un trayecto que integró la sindicatura de El Tamarindo y la comunidad de Limón de los Ramos, permitiendo a las y los ciclistas disfrutar de paisajes naturales, convivir en comunidad y reforzar el mensaje de sostenibilidad. A diferencia de otros recorridos, esta rodada destacó por su formato de circuito, iniciando y concluyendo en Culiacán, lo que fortaleció su carácter accesible e incluyente.

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Más de 2 mil 500 ciclistas participan en “Pueblos y Paisajes 2026”; promueven cuidado del agua en Sinaloa. Foto: Especial

Durante el trayecto, el ambiente se mantuvo dinámico y participativo: contingentes organizados, familias completas, ciclistas experimentados y principiantes compartieron el camino en una jornada donde el deporte y la conciencia ambiental se entrelazaron de manera natural.

Como parte de las actividades, se realizaron dinámicas y rifas que mantuvieron el entusiasmo de las y los asistentes, destacando la entrega de bicicletas, kits de ciclismo y cascos, premios que generaron gran expectación y motivación entre la comunidad ciclista.

“Hoy no vine solo como funcionario, vine a rodar con los ciclistas. Fueron kilómetros compartidos, pasando por nuestros pueblos, viendo paisajes que nos recuerdan lo mucho que vale esta tierra. Y si algo nos deja esta rodada es claro: el agua no es un tema lejano, es de todos los días. Cuidarla es responsabilidad de cada uno, desde casa, desde la comunidad. Si hoy rodamos juntos por esta causa, mañana también podemos actuar juntos para protegerla”, destacó Omar López Campos, secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable local.

La rodada contó con el respaldo de un operativo de seguridad coordinado entre los tres órdenes de gobierno, garantizando un recorrido seguro para todas y todos los participantes, lo que permitió disfrutar plenamente de la experiencia.

“Pueblos y Paisajes 2026” se consolida así como una iniciativa que no solo promueve la activación física, sino que también fortalece el tejido social y posiciona el cuidado del agua como una causa compartida.

El Gobierno del Estado, a través de SEBIDES, reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones que conecten a la ciudadanía con su entorno, promoviendo estilos de vida saludables y una cultura ambiental que perdure en el tiempo.

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