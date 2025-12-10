La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, compartió a través de sus redes sociales una experiencia que calificó como “profundamente conmovedora” durante su visita al Vaticano, donde tuvo la oportunidad de saludar al Papa León XIV en la Plaza de San Pedro.

Campos relató que, entre miles de fieles reunidos durante la Audiencia General, escuchó la voz del Santo Padre, cuyas palabras describió como “llenas de luz y esperanza”, y que -según dijo- le ofrecieron fortaleza para enfrentar los desafíos cotidianos.

Al final de la audiencia, la mandataria tuvo “el inmenso honor” de acercarse personalmente al Papa para hablarle brevemente sobre Chihuahua, la delegación de la Sierra Tarahumara que la acompaña y para pedirle sus oraciones por todas las familias del estado.

Como parte del encuentro, la gobernadora entregó dos obsequios representativos de la entidad: un sombrero chihuahuense y una imagen de la Virgen tallada en madera, elaborada y pintada a mano por artesanos de Mata Ortiz, uno de los pueblos más reconocidos por su tradición artesanal.

De acuerdo con la gobernadora, el Papa León XIV recibió los regalos con una sonrisa y envió “un cariñoso saludo” y su bendición a todas las familias de Chihuahua, un gesto que Campos calificó como un “abrazo espiritual” que llevará de regreso a su tierra.

Esta mañana vivimos una experiencia profundamente conmovedora en la Plaza de San Pedro. Entre miles de fieles reunidos, escuchamos la voz del Santo Padre León XIV durante la Audiencia General. Sus palabras, llenas de luz y esperanza, nos tocaron el corazón y nos dieron fuerza… pic.twitter.com/eHlI2q3wNl — Maru Campos (@MaruCampos_G) December 10, 2025

