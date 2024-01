Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Madres en Resistencia, un colectivo que agrupa a madres de víctimas de feminicidio y desaparecidos, se sumaron este domingo a la marcha nacional contra la inseguridad.

La concentración reunió sólo a 16 manifestantes de esa organización que marcharon del Puente de Colores, en el poniente de la ciudad, a la sede del gobierno estatal en la plaza central, donde concluyeron con un mitin.

Adriana Guadalupe Gómez, integrante de Madres en Resistencia, dijo que pese a la convocatoria nacional y la invitación extendida, en la protesta no participaron más ciudadanos, organizaciones ni colectivas.

Comentó que " se invitó a las colectivas y las organizaciones; me respondían que sí estarían, otros que no, porque estarían fuera del estado", pero no acudieron. "No sé si les pagan para marchar , pero nosotros salimos porque queremos justicia".

Participamos en la marcha nacional, declaró, porque la politica federal de seguridad , los abrazos y no balazos, ha fallado, "no funciona en el país ni en Chiapas. "Matan y levantan y no pasa nada".

Es urgente , añadió, que se cambie la estrategia de combate al crimen organizado; la gente " debe abrir bien los ojos, para ver a quién darle el voto, porque quienes ahora aspiran al gobierno hablan y lanzan discursos, pero no tocan el tema de la seguridad".

" Quienes buscan para ser alcaldes, gobernador, no los hemos escuchado que hablen sobre la violencia, los feminicidios los pasan por encima, cuando ésa es la realidad: nos están matando", cuestionó Adriana Guadalupe.

La manifestación fue acompañada de lonas y pancartas con fotografías de desaparecidos y víctimas de feminicidios.

El grupo avanzó hacia la zona centro con expresiones y consignas : " Amlo decía que todo cambiaría, mentira, mentira, ¡la misma porquería!", " No, no son casos aislados, los homicidios son hechos del Estado", " dónde están nuestros hijos dónde están ; los buscamos porque los amamos".

Una mujer con alto parlante acusó que " la autoridad , la Fiscalía no sirven para nada ; nosotros hacemos el trabajo de campo, cavamos las fosas para buscar a nuestras hijas".

" Que las autoridades salgan a buscar nuestros hijos e hijas, que salgan de su letargo ; ya no pueden hacernos daño, porque ya nos velaron, ya nos enterraron , ya estamos muertas en vida!", enfatizó.

En el mitin realizado afuera de la sede del gobierno estatal, Madres en Resistencia reiteró la petición de apoyo a los cárteles del crimen organizado para localizar a sus familiares desparecidos.

" Pedimos el apoyo a los cárteles ya que la autoridad nos da la espalda y no ayuda .Que ellos nos ayuden, el crimen está más organizado que la Fiscalía ", enfatizó el colectivo de mujeres.

Las participantes colocaron en las gradas del inmueble fotografías de las víctimas de feminicidio y desapariciones, entre ellos la menor Jade Yuing, que apareció muerta en las instalaciones del Instituto del Deporte de Chiapas, en enero de 2020.

Pusieron además las fotos de los desaparecidos Víctor Chavarría ,Cassandra Arias,Edwin Alejandro,Néctar Galdámez,Cayetana Blanco, Jonathan Vázquez y Alan Moreno.

Guadalajara

Unas 500 personas se congregaron este domingo en la Glorieta de las personas desaparecidas, en Guadalajara, para protestar contra la violencia en el país; el contingente se desplazó por la avenida Chapultepec hasta llegar al cruce con la avenida Niños Héroes y tomar la explanada de la glorieta.

A la manifestación acudieron principalmente familiares de personas desaparecidas sin embargo estuvo encabezada por personas vinculadas a organizaciones que apoyan las aspiraciones presidenciales de Xóchitl Galvez.

El hecho llamó la atención de algunas de las personas participantes, pues normalmente en este tipo de manifestaciones son familiares de las víctimas las que van a la cabeza; incluso, algunos de los participantes sintieron que la manifestación tuvo intenciones de política electoral.

Sin embargo, como en cada ocasión, las familias de las víctimas se manifestaron llevando las fotografías de sus desaparecidos para hacer visible el grave problema que se vive en Jalisco, donde oficialmente se reconoce que hay 14 mil 459 personas desaparecidas.

Además de la crisis de desapariciones, los colectivos insistieron en que en la entidad hay una crisis forense, pues los cuerpos que se localizan desmembrados en fosas clandestinas tardan años en ser entregados a sus familiares, quienes prácticamente tienen que buscar una a una las partes del cuerpo de sus seres queridos.