Pachuca. Hidalgo.- "Alumnos" de la Normal Rural El Mexe irrumpieron en las instalaciones de la SEP Hidalgo, donde cometieron actos vandálicos.
Los manifestantes ingresaron al despacho del secretario Natividad Castrejón y a otras oficinas de esta dependencia para causar destrozos.
Los daños por estos actos vandálicos alcanzan los 6 mdp y la Procuraduría ya hace las investigaciones correspondientes.
Actos vandálicos en la SEP Hidalgo. Foto: Especial
Actos vandálicos en la SEP Hidalgo. Foto: Especial
