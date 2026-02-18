Pachuca. Hidalgo.- "Alumnos" de la Normal Rural El Mexe irrumpieron en las instalaciones de la SEP Hidalgo, donde cometieron actos vandálicos.

Los manifestantes ingresaron al despacho del secretario Natividad Castrejón y a otras oficinas de esta dependencia para causar destrozos.

Los daños por estos actos vandálicos alcanzan los 6 mdp y la Procuraduría ya hace las investigaciones correspondientes.

Actos vandálicos en la SEP Hidalgo. Foto: Especial

