Más Información

EU anuncia inversión de 40 mdd en México para fortalecer el sistema alimentario; embajador Johnson destaca beneficios

EU anuncia inversión de 40 mdd en México para fortalecer el sistema alimentario; embajador Johnson destaca beneficios

Niña de 10 años da positivo a fentanilo en Puebla; embajador Ronald Johnson reacciona y llama a frenar redes de droga

Niña de 10 años da positivo a fentanilo en Puebla; embajador Ronald Johnson reacciona y llama a frenar redes de droga

"¡Los libros no son tuyos!"; Marx Arriaga es recibido con protestas en Ciudad Juárez tras destitución de la SEP

"¡Los libros no son tuyos!"; Marx Arriaga es recibido con protestas en Ciudad Juárez tras destitución de la SEP

Pensiones doradas: LyFC, Pemex, CFE; las empresas con subsidios exorbitantes para sus jubilados

Pensiones doradas: LyFC, Pemex, CFE; las empresas con subsidios exorbitantes para sus jubilados

Del curul a la casa... pero de los famosos; la licencia de Sergio Mayer en San Lázaro y otros escándalos del diputado morenista

Del curul a la casa... pero de los famosos; la licencia de Sergio Mayer en San Lázaro y otros escándalos del diputado morenista

Sheinbaum se reúne con Martina L. Cheung, directora de S&P Global; dialogan sobre IA y economía

Sheinbaum se reúne con Martina L. Cheung, directora de S&P Global; dialogan sobre IA y economía

Pachuca. Hidalgo.- "Alumnos" de la Normal Rural El Mexe irrumpieron en las instalaciones de la SEP Hidalgo, donde cometieron

Los manifestantes ingresaron al despacho del secretario Natividad Castrejón y a otras oficinas de esta dependencia para causar destrozos.

Los daños por estos actos vandálicos alcanzan los 6 mdp y la Procuraduría ya hace las investigaciones correspondientes.

Lee también

Actos vandálicos en la SEP Hidalgo. Foto: Especial
Actos vandálicos en la SEP Hidalgo. Foto: Especial

Actos vandálicos en la SEP Hidalgo. Foto: Especial
Actos vandálicos en la SEP Hidalgo. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]