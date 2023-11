Integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) lanzaron y amontonaron sillas en el templete instalado frente al Palacio de Gobierno, en el zócalo de a ciudad de Oaxaca, donde esta tarde está contemplado que se realice el Primer Informe de Actividades de Salomón Jara Cruz (Morena).

Lo anterior, luego de que el magisterio llamó a una movilización masiva de docentes para “boicotear” el evento del gobernador, ante lo que consideran como respuestas insuficientes a las exigencias laborales del sindicato; además, acusan la ausencia de María Luisa Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, en las mesas de negociación con el gobierno federal, que recién se retomaron.

Los también integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informaron ante medios de comunicación que a un año de la toma de protesta de Jara Cruz sus exigencias aún no son cumplidas y aunque reconocieron que se han tocado puntos importantes, aseguraron que los puntos de raíz no se han atendido, por lo que informaron que se movilizan los maestros de todas las regiones.

Los docentes acusaron que ha pasado un año de mesa tras mesa sin que se logren avances sustantivos, por lo que advirtieron que no asistirán a ninguna mesa dilatoria más con las autoridades federales y estatales.

“Si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno”, afirmaron los dirigentes, quienes anunciaron que se concentrarán en el zócalo en espera de que sean atendidos por el gobierno estatal y de no obtener respuesta, advirtieron, se instalarán en plantón en dicho sitio.

“El día de hoy nos vamos a concentrar aquí todos nuestros compañeros de base de manera masiva, para hacerle ver a este gobierno que no le ha cumplido al magisterio oaxaqueño (….) posteriormente estaremos accionando en diferentes puntos para que este gobierno entienda que todo lo que hoy informará, es mentira. Al magisterio no se le han resulto sus demandas como lo pregona en todas sus mañaneras”, afirmó

Entre las exigencias de los maestros está el pago de salarios pendientes que se adeudan desde hace años, así como la contratación de la generación de egresados en este 2023 de las escuelas normales, lo anterior dado que aseguran que existen planteles de educación básica que han tenido que cerrar por falta de docentes.

“Hoy le vamos a mostrar al gobierno que con el magisterio no se juega, que a la Sección 22 no se le deben hacer esos desaires que desde el día 13 de noviembre se le hicieron”, advirtió el secretario de Organización y Acción Política, César García Zurita.

Posteriormente, un grupo de maestros se trasladó a la sede del Congreso de Oaxaca, en San Raymundo Jalpan, donde se entregó el documento del Primer Informe de Jara. Ahí cerraron los accesos y protestaron en contra de las diputadas y diputados de la 65 Legislatura al grito de “¡Salomón, entiende, la 22 no se vende!”, y “¡Jara decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería!, a quienes les impidieron salir del recinto.

Ahí insistieron que el gobierno estatal miente, puesto que los apoyos que se han entregado a escuelas son escobas, detergente y balones, con los cuales se toman la foto, en lugar de aulas dignas y equipamiento.

