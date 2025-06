Torreón.- María Cristina Castañeda, madre de Adela Yazmín Solís Castañeda, desaparecida en Torreón, regresó al lugar donde fue vista su hija por última vez, hace 20 años: las afueras de Soriana, en el centro de la ciudad.

Regresó y colocó mantas y lonas con el rostro de su hija, “para que la gente no se olvide que no ha aparecido”, dijo. Pero también, con la esperanza de que alguien se toque el corazón.

“Son 20 años de angustia, desesperación e importancia. Me planto aquí, porque aquí alguien pudo haberla visto. Con quién se fue, quién la subió. No pierdo la esperanza, esperanza de que alguien se toque el corazón y me diga quién se llevó a mi hija”, comentó.

20 años después, madre buscadora regresa al último lugar donde fue vista su hija (02/06/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

Su hija tenía 15 años y estudiaba el tercer año de secundaria. Aquel 2 de junio de 2005, Adela Yazmín se bajó del camión junto con otras compañeras de la escuela y ella esperó fuera de la Soriana, en la avenida Hidalgo, por otro autobús que la llevaría a su casa. Sus amigas tomaron otro rumbo. Fue la última vez que alguien la vio.

María Cristina trabajaba a la vuelta, y siempre se iban juntas, pero ese día descansó. Dos días después recibió una llamada de un hombre que dijo ser el papá del muchacho con quien estaba su hija. Y que ella no quería hablar con ella.

La madre siente que esa persona lo engañó. Pero nunca se hizo nada y se perdió tiempo en el seguimiento de esa pista, señaló María Cristina Castañeda.

Con la autoridad local, aseguró que no hay nada de investigaciones y que en México ve un poco más de movimiento, sin embargo, lamentó que muchas investigaciones que pudieron haber servido en su momento, no se hicieron.

Aseveró que seguirá en la lucha hasta que Dios se lo permita. “No voy a descansar”, dijo.

La madre recordó que el 29 de mayo su hija había cumplido 15 años y por esos días andaba contenta por su cumpleaños y su fiesta. “La disfrutó mucho, la vi contenta, feliz”, mencionó.

La madre buscadora platicó que su hija era una niña muy inteligente, aplicada y que jamás le dio problemas en la escuela, sino más bien muchos diplomas.

