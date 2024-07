Zacatecas.- Una madre buscadora irrumpió y rompió en llanto en un foro en la Legislatura de Zacatecas, donde tomó la palabra para denunciar una serie de deficiencias en la Semefo, ya que su hijo estuvo ocho meses en la morgue sin que nadie le avisara, pese a que desde noviembre esa institución tenía todos sus datos y ADN para que fuera identificado y entregado su cuerpo.

#FGJEZInforma |🔺

Ante los hechos registrados el día de hoy en la Legislatura, la Fiscalía General de Justicia del Estado ha dado inicio a las investigaciones correspondientes para esclarecer tal situación y, en caso de responsabilidad u omisión, sancionar al servidor público. pic.twitter.com/lVJOuHobfJ — FGJE Zacatecas (@FiscaliaZac) July 12, 2024

Este hecho fue transmitido en vivo, ya que se desarrollaba un foro de consulta en el que se analiza la situación financiera del Issstezac, cuando de pronto, Virginia de la Cruz pidió la palabra, pero de inmediato aclaró que su asunto era diferente al tema que se discutía y acudía a ese evento en búsqueda de ser escuchada, tras reprochar que desde hace meses que había buscado a diputados y al gobernador David Monreal y nunca la habían querido escuchar.

Al momento de narrar la desaparición de su hijo, rompió en llanto y alzó la voz que poco a poco fue elevando el tono al invadirle de dolor, coraje e indignación, al grado que ya no requirió del micrófono y a todo pulmón comenzó a narrar que desde el 2 de noviembre del año pasado su hijo de 21 años de edad desapareció.

Desde entonces comenzó la búsqueda y al acudir a los Servicios Médicos Forenses (Semefo), dejó sus datos y se le realizaron los estudios de ADN para que pudiera ser cotejado con los cuerpos no identificados.

Lee también Lluvias ocasionan inundaciones en domicilios de Tlahuelilpan; hay alerta en la Sierra y Huasteca de Hidalgo

Dijo que pese a que en reiteradas veces acudió a solicitar información en la Semefo, jamás se le informaba nada, hasta que apenas la semana pasada fue de nueva cuenta y fue cuando se enteró que el cuerpo de su hijo ingresó a ese lugar desde el 30 de noviembre.

“Vine aquí a que me escucharan, porque he buscado a los diputados y al gobernador y nunca me han querido escuchar (…) Mi hijo tiene ahí (Semefo) desde el 30 de noviembre. Tenían todo para que me localizaran (…) Tenían ADN, tenían dirección, tenían todo y nunca me llamaron, pero yo no dejaba de insistir por mi criatura”, reclamaba Virginia.

(Foto: Esther Consuegra)

Agregó: “Iba yo y preguntaba y preguntaba por mi niño y nunca me daban razón de mi hijo, cuando mi hijo llegó ahí en el mismo mes que desapareció. Iba y buscaba al pinche gobernador ratero (…) pues, ¿a qué se dedican? no más a agarrar dinero y embolsárselo (…) Cuando fui a la Semefo a ver si había información de mi hijo, una de las malditas trabajadoras estaba sentada arriba de uno de los jefes”.

Virginia dijo que acudió para exigir justicia: “A mi hijo me lo mataron, no se drogaba, trabajaba decentemente. ¿Por qué se portan así? ¿A cuántas madres buscadoras nos traen por ahí, arriesgando también su vida?, ustedes no hacen nada (…) Nunca me han querido ver a la cara. Que Dios los perdone y que nunca vayan a sentir este dolor que traigo. No les deseo lo que yo estoy sintiendo ahorita”.

Lee también Violencia en Culiacán deja dos muertos y dos heridos en distintos hechos

En su intervención desgarradora, Virginia dijo que hoy no tiene dinero ni para ofrecer algo en el novenario de su hijo que apenas acaba de sepultar.

Además, mencionó que sabe lo que significa ser servidor público, ya que ella durante 25 años fue policía preventiva: “salía con mi uniforme orgullosa y la gente me respetaba por eso sé cómo se trabaja eso, porque por debajo del agua dicen que todo está bien, uy, si cómo no! Ahorita ya es pura corrupción, porque mientras les den dinero están felices y mientras cuántas familias destrozadas”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jf/cr