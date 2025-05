Al grito de “liberen a Lesly, Lesly es inocente”, amigos y familiares de la joven residente del Hospital ‘Gustavo A. Rovirosa’, detenida como sospechosa del asesinato del doctor, Yaoztin "N", marcharon por las calles de Villahermosa.

Con camisas blancas y cartulinas con mensajes de reproche a las autoridades por la arbitraria detención de la joven Lesly, medio centenar de personas, encabezadas por su madre Diamantina Díaz de la Cruz, iniciaron la marcha desde el cruce de la avenida 27 de Febrero y Paseo Usumacinta, a la altura de la Fuente de los Niños Traviesos hasta llegar a la Fiscalía General del Estado (FGE), para exigir justicia.

La señora Diamantina Díaz, acusó que la Fiscalía no tiene pruebas para inculpar a su hija de este homicidio y que, por el contrario, le han retenido sus pertenencias, entre ellas su celular, en el que hay evidencias de que ella se encontraba en otro sitio cuando ocurrió el asesinato.

Machan para exigir la liberación de Lesly en Tabasco (11/03/2025). Foto: Especial

Aseguró que el 28 de abril, por la tarde, cuando ocurrió el homicidio del doctor, su hija Lesly, se encontraba en la avenida Paseo Usumacinta, con sus amigos viendo pasar el desfile de carros alegóricos de las embajadoras, por lo que no pudo haber cometido el crimen.

“Es una injusticia lo que están haciendo, mi hija es inocente, no tienen pruebas para culparla, no tienen pruebas suficientes, tienen sus pertenencias y no nos las quieren devolver. ¿Por qué el gobierno no nos las quiere devolver? Porque saben perfectamente que mi hija es inocente, es un grave error lo que está haciendo mientras el verdadero asesino tal vez esté en las calles, no es justo que personas inocentes estén pagando culpas de otro", señaló

“Tal vez la están confundiendo, no sé qué es lo que está pasando, pero las autoridades saben, necesito que le devuelvan las cosas a mi hija porque ahí se va a terminar de demostrar todo lo que tiene ella, sus evidencias, tiene fotos, videos del día en que anduvo en los carros alegóricos y le quitaron su celular y este es el momento en que todavía no se lo regresen. Necesito que le regresen las pertenencias personales de mi hija para que terminen de mostrar su verdadera inocencia”, fustigó.

Machan para exigir la liberación de Lesly en Tabasco (11/03/2025). Foto: Especial

Acuso que, su hija, lleva ya ocho días detenida sin pruebas en su contra, mientras el verdadero asesino, se encuentra libre.

Asimismo, exigieron a las autoridades, hacer bien su trabajo y no culpabilizar sin pruebas a personas que se dedican a hacer el bien, arruinando sus vidas, con tal de cerrar un caso y sin castigo para el verdadero culpable.

