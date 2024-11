Chihuahua.- Miles de militantes de Morena se reunieron la tarde del domingo para escuchar el primer mensaje en Chihuahua de Luisa María Alcalde Luján, como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del partido.

La dirigente nacional sostuvo primero una reunión privada con líderes y alcaldes de Morena en la entidad y después se trasladó al Centro de Convenciones en Chihuahua, donde era esperada por al menos tres mil personas de diversas regiones de la entidad.

Alcalde Luján comentó en su mensaje que el movimiento de transformación ha abierto una brecha en estas tierras en donde parecía difícil convencer a la población, por lo cual no es momento para divisiones ni dejar solo al partido.

“No podemos claudicar, no podemos frenarnos, no podemos dividirnos, porque la oposición está moralmente derrotada. El PRIAN no es una alternativa, Morena, es la única esperanza que tienen los chihuahuenses para salir adelante. Nos toca a todos nosotros cuidar a Morena”, expresó Alcalde ante la militancia chihuahuense.

Reconoció el mandato de Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró, en seis años logró que a los adultos mayores les llegara una pensión, que los jóvenes estudiantes siguieran sus estudios y destacó además los demás programas de apoyó social de el expresidente y los cuales se hacen ya por mandato oficial.

La líder partidista refirió la transformación del país seguirá ahora con el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“En este mes de gobierno ya inició lo que prometió, pensión para adultas mayores, en un mes ya inició también las asambleas para registrar y ampliar las becas escolares de manera universal en todos los niveles, también ya inició aún un mes el censo salud casa por casa. A un mes de estar gobernado lo que nos espera es un gobierno transformador”, indicó.

Explicó que para que la transformación continúe en el país se necesita un Morena fuerte, que tenga una estructura capaz de resistir los embates de la oposición, los cuales aseguró que no van a parar.

“No será sencillo y todos y todas tenemos que ayudar, ahorita apoyar a Claudia Sheinbaum Pardo que eso es lo que nos une. Vamos por todos los comités, vamos abrir Morena para todos los chihuahuenses, que todos los que se quieran meter a Morena lo puedan hacer de manera libre. Vamos a afiliar de manera masiva, a todos y a todas, los vamos a credencializar”, manifestó.

Agregó que las autoridades del partido en esta entidad y en todo el país se tienen que comprometer a cuidar a Morena, desde el gobierno, desde las presidencias municipales y desde los diputados y diputadas.

Por último resaltó que en el 2027 el estado de Chihuahua se pintará de guinda tanto en la gubernatura como en los diversos municipios con las alcaldías.

“Con el presidente Andrés Manuel López Obrador hicimos historia y con la presidenta Claudia Sheinbaum lo seguiremos haciendo”, señaló.

Morena: Secretaria general del partido también estuvo en el evento

En la entidad también estuvo Carolina Rangel, secretaria general del partido, quien presentó a la militancia chihuahuense parte del nuevo gabinete de Morena, y explicó que el movimiento seguirá siendo cercano a la gente como lo sostuvo Andrés Manuel López Obrador en su momento.

Presentó también un decálogo que la mayoría de los representantes y autoridades de MORENA tenían consigo y consistía en diez puntos a seguir como integrantes del partido y que van desde atender a la militancia, continuar con el plan de austeridad republicana, ser demócratas, es decir consultar al pueblo, informar sobre el destino de los recursos públicos, no tolerar la corrupción, entre otros aspectos.

Dicho decálogo fue aprobado por los asistentes al evento y los líderes firmaron el documento y dejaron la tarea a la dirigencia estatal de llevarlo a cada autoridad del partido en la entidad.

Morena: la reforma judicial va

Como parte de su mensaje la líder de Morena celebró también la aprobación de la reforma al Poder Judicial, que dijo se trata del triunfo del pueblo.

“¿Les parece justo que el poder judicial era ese que se había quedado sin ningún tipo de cambio? Que los ministros siguieran ganado 400 mil pesos mensuales de los impuestos de la gente y cuando salían y se jubilaban las jubilaciones también de 400 mil pesos mensuales. Un poder que frente al ley no tuvo la posibilidad de ajustarse y siguieron con los excesos, con los gastos médicos que utilizaban hasta para quitarse las arrugas de la cara. Un poder judicial que se cuidaba entre ellos”.

Alcalde Luján dijo que ahora con la elección de jueces esos privilegios van a cambiar y se dará inicio con la verdadera democratización del país.

“Inicia la democratización del país. Nos toca a todas y todos salir a votar el próximo junio para saber quienes van a ser nuestros jueces”, recalcó la líder nacional de MORENA, quien aseguró que se busca que sean hombres y mujeres que luchen por la justicia y aquellos que luchan por ella ahora podrán iniciarán en este proceso de elección.

“Hoy domingo estamos saliendo en todas las plazas públicas del país a celebrar esto que a pesar de todos los obstáculos hoy será una realidad”.

En la asamblea celebrada este domingo estuvieron presentes líderes del partido de todo el estado, como el presidente de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, los senadores de la República por MORENA, Andrea Chávez, Juan Carlos Loera de la Rosa así como diputados locales y federales.

También acudió la líder de Morena Brigitthe Granados y el secretario de organización del partido Andrés Manuel López Beltrán.

