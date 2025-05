Culiacán.- Brayan “N”, de 17 años, quien formaba parte de un grupo de once bañistas, la mayoría menores de edad, que ingresaron a una playa de la Isla de la Piedra en Mazatlán no apta para la recreación, fue localizado muerto un día después de que fue jalado por una fuerte corriente y los cuerpos de auxilio no lograron rescatarlo.

Los elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático fueron alertados que varios bañistas solicitaban auxilio cerca de una zona donde se ubica un barco hundido, ya que fueron sorprendidos por una fuerte corriente marina.

Un total de cinco adolescentes, entre los 14 y 17 años e igual número de adultos, entre los 18 y 33 años, lograron ser rescatados y puestos a salvo, solo la joven Arely “N”, de 18 años, tuvo que ser traslada en una ambulancia para ser atendida en un hospital del puerto.

Lee también Detectan una segunda res infectada en zona del Istmo

Gustavo Espinoza Bastidas, titular del Escuadrón de Salvamento Acuático, externó que pese a los esfuerzos no se logró localizar a Brayan “N”, de 17 años, por lo que un día después de los hechos, se implementó una intensa búsqueda, con respaldo de un equipo de rescate de la zona naval.

Las corrientes arrastraron el cuerpo del adolescente hacia la parte sur de Mazatlán, donde fue localizado a la altura de la Boca de Barrón, por lo que su cuerpo fue enviado al forense para que se le practique la necropsia de ley.

Comentó que los turistas y población local que acude a bañarse a las playas deben acatar los señalamientos que se colocan sobre los riesgos que implica ingresar al mar en algunos puntos, como sucedió en la zona de la Isla de la Piedra.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl