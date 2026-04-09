Villahermosa.— Dos personas fueron ejecutadas y decapitadas la noche de este martes en distintas comunidades de los municipios de Centro y Nacajuca, Tabasco, con lo que ya suman siete las víctimas asesinadas por decapitación a manos de grupos criminales en lo que va del año en la entidad.

De acuerdo con los reportes policiacos, el martes por la noche vecinos de la colonia José María Pino Suárez, en la ciudad de Villahermosa, alertaron a las autoridades sobre el hallazgo de una hielera de unicel que contenía una cabeza humana.

Junto al recipiente localizado sobre la calle Francisco Trujillo Gurría de dicha colonia, los elementos de seguridad encontraron también una cartulina con un mensaje de amenazas por parte de un presunto grupo criminal en contra de integrantes de grupos contrarios.

Más tarde, a través de las redes sociales, ciudadanos informaron sobre el hallazgo de una segunda cabeza humana en la zona de Tapotzingo, Nacajuca, sobre la vía que conecta a la comunidad de El Santuario.

Hasta el momento, las autoridades de seguridad desconocen la identidad de ambas víctimas decapitadas y no se han reportado detenciones relacionadas con estos hechos, aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco ya inició las diligencias correspondientes y el levantamiento de los restos.

Los antecedentes

El hallazgo de estas dos personas decapitadas se suma a otra serie de casos ocurridos este año. Fue el 21 de febrero cuando se reportó el primer caso de decapitación, donde la víctima era un adolescente cuya cabeza fue localizada sobre la carretera a la ranchería Río Viejo primera sección de Centro.

Pocos días después, el 25 de febrero, se reportó el segundo caso de decapitación en la ranchería Acachapan y Colmena primera sección, de Centro, donde abandonaron los restos en una nevera junto a una cartulina.

Para el 4 de marzo, se registró un tercer caso en las inmediaciones de la colonia La Manga 1 de Centro, y el 5 de marzo ocurrió el hallazgo de otra víctima en el Ejido Marín, de Cunduacán.

Y más recientemente, la noche del 31 de marzo, fue localizada otra víctima de decapitación, cuya cabeza estaba en una hielera de unicel, junto a la iglesia San Antonio de Padua, en la colonia José María Pino Suárez, Centro, y con un cartel con amenazas contra varios civiles.

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