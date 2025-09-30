Pachuca.– Vecinos del municipio de Mixquiahuala, Hidalgo, lincharon y asesinaron a un hombre acusado por los propietarios de una barbería de intentar robar una máquina de juegos de entretenimiento.

Los hechos se registraron durante la noche, en que, según se informó, la víctima habría ingresado a un negocio de barbería donde también se encontraban algunas maquinitas de juego. Presuntamente, el hombre intentó sustraer uno de los aparatos.

Ante ello, los dueños del local, ubicado en la calle Francisco Zarco, intentaron detenerlo y dieron aviso a los vecinos, quienes finalmente lo atraparon y comenzaron a golpearlo antes de entregarlo a las autoridades de seguridad pública, que inicialmente lo trasladaron a la comandancia.

Sin embargo, en el lugar el hombre comenzó a presentar un fuerte malestar, por lo que los agentes de seguridad lo trasladaron a la clínica de Cinta Larga, donde recibió atención médica de urgencia.

Se informó que la víctima falleció a consecuencia de la golpiza, la cual le provocó un traumatismo craneoencefálico. Hasta el momento se desconoce la identidad de esta persona.

Asimismo, se dio a conocer que la Procuraduría de Justicia inició la carpeta de investigación por estos hechos y mantiene abiertas las indagatorias para localizar a los agresores.

Los linchamientos en Hidalgo han originado la creación de un protocolo de actuación policial para el control de multitudes ante riesgo de violencia colectiva, debido a las múltiples fallas registradas en el rescate de víctimas de este tipo de agresiones.

En la mayoría de los linchamientos ocurridos en la entidad, las víctimas han resultado inocentes; incluso se han registrado casos en los que agentes policiacos han perdido la vida.

