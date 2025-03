Cuernavaca.- El secretario de Gobierno de Morelos, Juan Salgado Brito, confirmó que se giró una orden de aprehensión en contra del exsecretario de Desarrollo Agropecuario, Omar Taboada Nasser, señalado de presuntos actos de corrupción.

Taboada es buscado por la Fiscalía Anticorrupción por almacenar insumos agrícolas en bodegas de su familia; sin embargo, el exfuncionario declaró a la prensa en noviembre de 2024 que el caso es un “mal entendido” y pronto se resolvería.

“Estoy tranquilo y confiado en el excelente trabajo que se hizo y la prueba es que estoy en el estado y no me he ido. Soy morelense, estoy dando la cara; he trabajado siempre en favor del campo en Morelos y lo seguiré haciendo todos los días”, expresó Taboada Nasser.

La búsqueda del exsecretario de Desarrollo Agropecuario ocurre luego de la intervención de agentes de la Fiscalía Anticorrupción y personal técnico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en bodegas de la familia del exfuncionario, en el municipio de Puente de Ixtla.

En un primer cateo en ese sitio, encontraron bultos de fertilizante, tinacos y herramienta para el campo, presuntamente desviados de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro).

En este contexto, el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, indicó que la Fiscalía Anticorrupción giró una orden de aprehensión en contra de Omar Taboada y realizó un cateo en su domicilio, como parte de las denuncias por presuntos actos irregulares que encontró la Contraloría en el proceso de entrega-recepción.

“La gobernadora está decidida a seguir impulsando la lucha contra la corrupción y contra la impunidad”, sostuvo el secretario de gobierno a propósito de las seis denuncias que presentó el gobierno estatal contra exfuncionarios de la anterior administración.

Esta es la segunda orden de aprehensión que se libra contra un exservidor público ligado al gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo.

El primer mandato de aprehensión se libró contra Dionicio Emanuel Álvarez Anonales, exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, acusado de participar en la venta presuntamente irregular de predios en el circuito del “Mar de Morelos”, y por su colaboración en un caso de fraude, porque intervino en la organización de un concierto que nunca se realizó.

Taboada Nasser es militante de Morena, trabajó en el Gobierno de Morelos en la administración 2012-2018 y está ligado al hermano del exgobernador Ulises Bravo Molina.

