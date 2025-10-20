Puente de Ixtla.– Una mujer fue encontrada sin vida esta mañana a un costado de la carretera federal Iguala–Cuernavaca, a la altura del kilómetro 0+300, perteneciente al municipio de puente de Ixtla.

Alrededor de las 7:30 horas, los automovilistas que pasaban por el lugar vieron a una persona tirada sobre la vía de acotamiento y avisaron a las autoridades. En lo que va del año suman 95 crímenes violentos de mujeres.

El grupo de policías que llegaron al sitio, confirmaron que se trataba del cuerpo de una mujer que presentaba con un golpe en la cabeza y manchas de sangre. La víctima vestía pants color negro, sudadera azul y tenis del mismo color.

Paramédicos acudieron al sitio, pero únicamente confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales.

El lugar fue acordonado mientras personal de la Fiscalía realizó las investigaciones correspondientes y ordenó el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Forense en calidad de desconocido.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL