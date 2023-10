Desde Denver, Colorado, donde participa en un encuentro con poco más 80 mujeres líderes de diferentes países del mundo, Ceci Patricia Flores Armenta, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, ruega piedad a los carteles tras la desaparición de un padre que buscaba a su hijo en Hermosillo.

Si bien, la familia ha preferido reservar nombres y apellidos de padre e hijo privados de la libertad, para preservar su seguridad, han solicitado apoyo de la líder del colectivo que en estos momentos se encuentra en Estados Unidos participando en el proyecto "Mujeres líderes: promoviendo la paz y la seguridad".

"El mensaje va a llegar a donde tenga que llegar, cuando pasan estas cosas quienes las hacen están pendientes de las redes sociales", expresó.

"Un caso terrible. Un padre que buscaba de forma incansable a su hijo, lo llamaron y citaron para darle información... hoy ese padre está también desaparecido", difundió Ceci Patricia en su cuenta de la plataforma X.

"Les ruego a los cárteles tengan piedad, no queremos nada más que encontrar a los nuestros. No nos maten".

"Hago este video dirigido directamente a los cárteles y personas que desaparecen, matan a nuestros hijos a nuestros familiares lamentando enormemente que esté pasando esto porque pensamos que si ellos con su muerte pagaron su deuda ¿por qué desaparecerlos?".

Miedo a perder la vida y no seguir buscando

"Están muriendo los padres, están muriendo madres, están desapareciendo padres en esta lucha que tenemos de buscar y encontrar a nuestros desaparecidos".

"Yo tengo miedo un terrible de que alguien me quite la vida y así la posibilidad de que mis hijos sigan siendo buscados", externó.

Lamentó el fallecimiento de un padre que buscaba incansablemente. Pero también la desaparición de otro que atendió un llamado y acudió a donde le dirían donde estaba su hijo y también se lo llevaron.

"Por eso, este llamado a los cárteles que ya no estén haciéndonos daño que, si con la muerte de nuestros hijos pagaron su deuda, ¿por qué a nosotros seguirnos cobrando una deuda que no les debemos?, y a las autoridades que cumplan con su obligación y hagan su trabajo en la búsqueda de investigación de los desaparecidos", exhortó Flores.

"A mí también me querían hacer lo mismo, un día antes de viajar a Washington, me llamaron para que acudiera sola a un lugar, donde me dirían donde está mi hijo desaparecido", confesó al pedir a las buscadoras que tomen con reserva los mensajes que reciben.

