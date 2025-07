"Justicia, verdad y no repetición", marchan en memoria de hermanitas y su madre asesinadas en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Cientos de personas participaron, la tarde de este domingo 13 de julio, en la marcha por la justicia y la dignidad en memoria las tres niñas Meredith, Medelin, Karla y su madre Margarita, en la Costa de Hermosillo.

La protesta fue encabezada por la familia de las niñas asesinadas quienes portaban sus fotografías y pancartas con la leyenda: "las niñas y los niños no se tocan, no se violan y no se matan" ¡Justicia!

La indignación y reclamo por el asesinato múltiple se manifestó desde el amanecer cuando la fuente danzante del Parque Madero de la capital del estado amaneció con el agua teñida de rojo, simulando sangre y una manta con la frase "Sonora Feminicida".

Marcha en memoria de las tres niñas y su madre asesinadas en la Costa de Hermosillo (13/07/2025). Foto: Amalia Escobar / EL UNIVERSAL

Desde las 17:30 horas, integrantes de 14 colectivas se reunieron en las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora.

Salvar tres vidas basta: la mía, la tuya y las nuestras, es el lema de las integrantes de Ni una Más HMO, Pan y Rosas Sonora, Rayos Violeta, Marea Verde Nogales, Observatoria Sonora, REDefine Sonora, Jurídica Feminista AC, Red de Académicas Feministas en Sonora, Gemas, HeForShe Son, Diversidad Funcional HMO.

También convocaron Hebras Cactáceas, Las Copechis y Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora.

Con pancartas, lonas y arengas, repudiaron la violencia armada en contra de niñas, jóvenes y mujeres en el estado de Sonora y su capital.

La caminata de exigencia de justicia, donde algunas personas portaban fotografías de las menores, paró en la calle Comonfort donde se encuentra palacio municipal y palacio de gobierno.

Personas de la sociedad civil, activistas y colectivos feministas y ciudadanos en general se unieron bajo la consigna común: "Justicia, verdad y no repetición"

Marcha en memoria de las tres niñas y su madre asesinadas en la Costa de Hermosillo (13/07/2025). Foto: Amalia Escobar / EL UNIVERSAL

El feminicidio que conmocionó a Sonora

Meredith, Medelin, eran gemelas de 11 años de edad y su hermanita Karla, tenía 9 años de edad. Margarita, la madre de las niñas tenía 28 años.

Las menores fueron encontradas sin vida por impacto de bala, la tarde del sábado 5 de julio.

En tanto, la madre fue localizada sin vida, por la mañana un día antes, a la altura del entronque Hermosillo-Bahía de Kino, a siete kilómetros, en el mismo camino que fueron encontradas las niñas por integrantes del colectivo Buscadoras de La Paz.

Las 3 niñas asesinadas en Sonora presentaban signos de violencia (06/07/2025). Foto: Buscadoras Por La Paz Sonora

La Fiscalía de Sonora informó que la policía investigadora capturó a la pareja sentimental de forma ocasional de Margarita.

Dicho sujeto ya está vinculado a proceso por feminicidio y homicidio infantil, además se le imputan otros delitos como distribución de drogas y vínculos con una organización criminal que opera en la capital del estado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

