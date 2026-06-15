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Para el gobierno de Jalisco el hecho de que México juegue por primera vez un partido de un Mundial en Guadalajara es un evento “histórico” que amerita suspender las clases en todos los niveles escolares y en todo el estado.
“El próximo jueves 18 de junio por primera vez en la historia la selección mexicana de fútbol jugará un partido en Guadalajara durante un Mundial, esto será frente a Corea en el Estadio Guadalajara el jueves por la noche, por lo tanto, he decidido decretar el asueto de clases para este próximo jueves 18 de junio en todo el estado de Jalisco”, informó el titular del Poder Ejecutivo.
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En esta ocasión la medida no involucra a los burócratas, como sucedió el pasado 11 de junio, cuando por la inauguración del Mundial se suspendieron las clases y no hubo actividades presenciales en oficinas de gobierno.
En días pasados la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), publicó en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, el calendario para el cierre del ciclo escolar 2025-2026 con los ajustes para atender las necesidades de movilidad y seguridad derivadas del Mundial de Futbol 2026.
En dicho calendario se contempla la suspensión de actividades presenciales el día 18 junio en escuelas públicas y particulares del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), pero con la medida se extiende la suspensión de labores a las escuelas de todos los municipios de la entidad.
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