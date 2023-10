Jalisco requiere que la federación aporte al menos 700 millones de pesos para paliar algunos de los daños que ocasionó el huracán Lidia y apoyar a los productores del campo afectados por la severa sequía, señaló el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

Indicó que este domingo habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle conformar una bolsa conjunta de mil 400 millones de pesos para destinarla a reducir el impacto de la sequía y el huracán en la entidad; precisó que la idea es que ambos gobiernos vayan a partes iguales y que estos recursos servirían apenas como una ayuda, pues el total de daños sigue sin ser cuantificados.

“De manera preventiva, se lo dije ayer en persona al presidente de la República, vamos a tener que generar los fondos necesarios para enfrentar el reto de la sequía que se vivió este año, que no nos quedemos con los brazos cruzados y que quienes hoy están aprobando el paquete económico no se olviden de lo que significa este sector en nuestro país”, señaló.

Alfaro recordó que en los municipios costeros el huracán Lidia afectó particularmente la producción de plátano, papaya y mango, además de que se hace una evaluación de las afectaciones que ha dejado la sequía en la producción de maíz, que es de los sectores más afectados.

“El gobierno del estado ya está comprometido, tenemos alrededor de 670 millones de pesos que podríamos poner en un esquema de peso a peso, pero lo que no podemos permitir es que el gobierno federal se haga pato porque así como estamos convencidos y somos solidarios con la ayuda para Guerrero, Jalisco también necesita ayuda por el paso del huracán (Lidia) y estamos cuantificando la afectación de la sequía”, dijo.

Recordó que hasta ahora el estado se ha hecho cargo de los apoyos para que los afectados por el huracán puedan recuperar el menaje de sus casas y reparar los techos, pero no puede afrontar solo los daños causados a las cosechas.

“El presidente me dijo que hablara hoy en la tarde con el subsecretario de egresos para ver qué se puede hacer, pero pues no hay un fondo, esa es la realidad y ese es el problema que enfrentamos”, lamentó el mandatario al señalar que no existen recursos en el Fondo Nacional de Desastres.

