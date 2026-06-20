Aguascalientes, Ags.- El Congreso del estado de Aguascalientes aprobó reformas y adiciones al Código Penal y a la Ley de Educación con la finalidad de blindar al personal de denuncias infundadas y castigar con cárcel a quienes realicen falsas acusaciones.

La reforma establece penas de uno a tres años de prisión.

El objetivo de las reformas “consiste en proteger de manera integral al personal docente, directivo y administrativo frente a denuncias infundadas, asedio y amenazas, buscando establecer un equilibrio entre la protección de la infancia y los derechos de los trabajadores de la educación", de acuerdo al planteamiento de los legisladores que impulsaron la iniciativa.

Lee también Cientos de personas participan en la Marcha del Orgullo en Tabasco; exigen igualdad y reconocimiento legal

¿Cuáles serán las sanciones con la nueva reforma de protección a docentes?

La reforma prevé sanciones para quien realice asedio por medios digitales o linchamiento mediático.

Este delito se castiga con prisión de uno a dos años de prisión y aumenta hasta una mitad en los casos de difamación contra el personal escolar que se realice en plataformas digitales por alumnos, sus padres o tutores.

[Publicidad]

Asimismo se impondrá privación de la libertad a quienes declaren falsamente en el Ministerio Público con el ánimo de atribuir un delito a un maestro o maestra o utilicen a una persona menor de edad con ese propósito.

También se tipificó el delito de amenazas en contra de docentes proferidas por estudiantes, o padres de familia, con una pena de cárcel de hasta tres años.

Lee también Cierres viales por Marcha de la Diversidad 2026 complican circulación en Monterrey; estas son las rutas alternas

[Publicidad]

La modificación de la normativa pretende el blindaje de los trabajadores de la educación, entre ellos maestros de aula, personal administrativo y directivos, ante falsas denuncias, campañas de desprestigio y en plataformas digitales.

Los cambios a las leyes citadas fueron propuestas por Alma Hilda Medina, Heriberto Gallegos y Rodrigo Cervantes, integrantes de los Grupos Parlamentarios del PAN y Fuerza por Aguascalientes, y entrarán en vigor una vez que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

jecg