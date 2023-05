Xochistlahuaca.- Los habitantes de esta comunidad guerrerense cuentan con un nuevo camino de Plan de Maguey a San Francisco, así como con un nuevo mercado, en cuyas obras se invirtieron más de 18 millones de pesos.





A nombre de la población, Jacob Evaristo Hernández agradeció el apoyo para lograr la construcción de este camino, el cual, a través de un trabajo en equipo, ayudará a que comunidades como Tierra Colorada, La Soledad, Rancho del Cura, así como diversas colonias, puedan tener vías en mejores condiciones.





También, María Guadalupe Almazán Díaz, a nombre de los comerciantes reconoció la importancia del nuevo mercado. "Los que trabajamos en este lugar, sabemos y vemos con beneplácito la participación y aportación del gobierno estatal; aquí seguiremos trabajando para poder llevar el sustento a nuestras familias", agregó.





Y la gobernadora guerrerense Evelyn Salgado Pineda, reiteró el compromiso de su administración y su voluntad política de trabajar en la solución de los problemas que aquejan a la población, porque, aseguró, "no queremos nunca más un gobierno que esté alejado de sus comunidades; nosotros queremos ser un gobierno cercano a las comunidades, un gobierno que esté cercano a las necesidades de su pueblo".





En compañía de la presidenta municipal, Aceadeth Rocha Ramírez, la gobernadora suriana destacó el trabajo coordinado que se desarrolla, a través del programa de Caminos Artesanales, en el que mediante la participación de los pobladores se promueve el progreso, se acercan los servicios y se generan más y mejores condiciones de vida para los habitantes.





Razón por la cual, afirmó que "vamos a seguir trabajando de la mano para que crezca el desarrollo de nuestras regiones, para que los pueblos estén comunicados. Para que no haya más ninguna mujer que murió, porque no se le atendió su parto; niños que por piquete de alacrán no pudieron llegar a un centro de salud, eso es importantísimo; por eso son tan importantes los caminos. Por eso decíamos, queremos dejarles algo que sea para toda la vida y los caminos son para toda la vida".





En su momento, al alcaldesa Rocha Ramírez mencionó que la mandataria estatal acudió a esta comunidad poner en marcha obras que benefician a la población. "Gracias gobernadora por poner sus ojos en el municipio de Xochistlahuaca. Somos un equipo de trabajo y unidos estamos como equipo de trabajo, con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como con nuestra gobernadora", aseveró.





Y en la inauguración del nuevo mercado que tuvo un costo de 12 millones de pesos, la gobernador Salgado Pineda refirió que "esta era una obra muy solicitada desde hace muchos años, el proyecto estuvo un tiempo detenido. Esto afectaba a las familias que no tenían un lugar con condiciones para comprar sus alimentos, para comprar las artesanías y los comerciantes no tenían dónde ofrecer sus productos", especificó.





A su vez, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SDUOPyOT), Irene Jiménez Montiel, esta obra está dividida en dos niveles, cuenta con oficina administrativa, cuatro módulos de baños, instalaciones hidráulicas, eléctricas e hidrosanitarias, cisterna, instalación para gas LP, escalinatas, acceso para personas con capacidades diferentes, entre otros.