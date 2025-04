Un grupo de especialistas de las oficinas centrales del IMSS Bienestar, arribaron a Tabasco para investigar el caso de los médicos que improvisaron un "casco cefálico neonatal" utilizando una botella de plástico en el Hospital Regional de Macuspana, reveló el secretario de salud, Alejandro Calderón Alipi.

Informó que, los directores general y administrativo de este nosocomio no han sido despedidos, pero sí se encuentran suspendidos mientras se realizan las indagatorias, aunque dijo desconocer el tiempo demorarán estas.

"En cuanto al director del hospital, solo se removió de su cargo, no lo han corrido. No hay ningún oficio el día de hoy, no le han dicho: ´Oiga, ¿sabe qué? usted no trabaja para esa institución´, al día de hoy no hay nada oficial de eso.

Médicos improvisaron un "casco cefálico neonatal" utilizando una botella de plástico en el Hospital Regional de Macuspana. Foto: Archivo

“De hecho, ya vino gente de México a ver el caso muy puntualmente, a ver si el director en su facultad de administrador del centro, pues hizo las peticiones en tiempo y forma. Si sí las hizo, ah, bueno, pues el responsable será otro que no le hizo caso y no atendió esa petición. Si no hizo la petición, bueno, el responsable es él porque pues no hizo la labor de gerencia", expuso ante los medios.

Por otro lado, aclaró que, el personal médico que estuvo a cargo del menor al que le fue colocado este "casco" de PET sigue trabajando e incluso reconoció que hayan hecho lo posible para resolver un problema, cumpliendo su juramento de salvar vidas.

"El personal que estuvo en contacto directo con el paciente, el personal que asiste a la gente, enfermeros, médicos, ellos siguen trabajando. Hoy sí van ustedes ahí al lugar, están trabajando de manera normal. Nadie les ha hecho nada, nadie les ha llamado la atención, al contrario, yo desde la Secretaría de Salud les puedo decir que felicidades por resolver un problema", expresó.

Cabe señalar que, el caso ha causado polémica en la entidad, luego que se exhibiera en redes sociales, la improvisación a la que recurrieron médicos del hospital, ante la falta de insumos para atender a un recién nacido.

