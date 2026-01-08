Culiacán. - La Fiscalía General del Estado investiga el ingreso de una pequeña de un año al área de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Mazatlán, con síntomas de intoxicación, al haber ingerido una pastilla de color rojo que estaba oculta en un muñeco de peluche con el que jugaba.

El reporte que se emitió a las autoridades judiciales por el personal médico motivó que elementos de la Unidad Especializada en Prevención de la Violencia contra la Familia y Genero se presentara a recabar por primeros informes médicos sobre el estado de salud de la menor, cuya identidad se mantiene en reserva.

Lo que se conoce es que la madrugada del pasado 6 de enero, los padres de familia, al observar que la menor presentaba signos de intoxicación y percatarse que había ingerido una de las pastillas de color rojo ocultas en un mono de peluche con el que juagaba, la trasladaron rápidamente al área de urgencias del Seguro Social en el puerto.

En un informe preliminar se descartó que se trate de una ingesta incidental de fentanilo, sin embargo, se esperan los resultados de laboratorio para identificar que sustancia contenía la pastilla que ella masticó.

Según los datos que se conocen, la pequeña de sólo un año jugaba en su domicilio con un muñeco de peluche que le regaló un familiar, al parecer este tenía en su interior algunas pastillas de color rojo, lo que se presume que una de ellas se salió y la menor se la llevó a la boca y se la tragó.

La pequeña de encuentra bien de salud, pero bajo observación médica en el hospital, en tanto no se concluyan los estudios de laboratorio que revelen la sustancia que contenía la pastilla roja que tomó.

