Chihuahua.— La muerte de Dana Angelina M. R., joven reportada como desaparecida el pasado domingo, está siendo investigada en la ciudad de Chihuahua, luego de que fue hallada sin vida la noche del pasado lunes.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la tarde y noche del lunes policías municipales y elementos de la FGE catearon una vivienda donde se presumía que estaba la joven y hasta donde se dieron cita decenas de personas que reclamaban la omisión y lentitud de la dependencia en la investigación sobre su desaparición.

La intervención policial se efectuó en un inmueble de la colonia Romanza, luego de que un juez de Control liberó una orden de cateo, ya que se contaba con indicios de que ese fue el último lugar donde fue vista con vida la joven de 21 años.

Según se detalló, al mediodía del pasado lunes, familiares de Dana Angelina acudieron a interponer de forma oficial una denuncia de desaparición de la joven ante la Unidad de Niñas, Adolescentes y Mujeres Ausentes.

En seguimiento a este reporte, se ubicó el domicilio donde se dio el hallazgo del cuerpo de una mujer que estaba inhumado en el patio trasero del inmueble, el cual después fue identificado como Dana Angelina.

Ante esto, el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, informó que el deceso de Dana se dio alrededor de las seis de la mañana del pasado domingo, después de haber ingresado al domicilio donde se encontró sin vida.

Aseguró que por este caso de feminicidio se detuvo a dos personas, quienes tienen relación directa con los homicidas de la joven víctima.

Hasta el cierre de esta nota no se confirmaba el posible móvil del crimen, únicamente se informó por el fiscal estatal que la joven de 21 años había sido agredida sexualmente.

El caso ha conmocionado a la capital del estado, donde se ha convocado a manifestaciones para exigir justicia por la muerte de Dana Angelina.

Suman 26 feminicidios en la entidad

De acuerdo con datos de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia proporcionados a EL UNIVERSAL, suman al menos 26 mujeres asesinadas por razones de género o feminicidio en la entidad, siendo Ciudad Juárez el municipio con más casos al acumular 10 víctimas.

De ahí le sigue la capital del estado, con cuatro casos de feminicidio; después Santa Bárbara con tres; y Cuauhtémoc y Nuevo Casas Grandes con dos respectivamente. Los demás casos están distribuidos en otros municipios de la entidad.