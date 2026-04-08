La posible presencia de un contaminante bacteriano es una de las principales líneas de investigación en el caso de las personas que fueron afectadas por la aplicación de sueros vitaminados, informó el secretario de Salud federal, David Kershenobich.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario detalló que 10 personas resultaron afectadas: seis murieron, dos ya fueron dadas de alta y dos permanecen hospitalizadas. Sin embargo, estas cifras fueron actualizadas durante la tarde por la Secretaría de Salud estatal, que reportó 11 casos de personas afectadas, de las cuales ocho fallecieron, una continuaba hospitalizada y dos más fueron dadas de alta.

“El avance de los síntomas fue muy rápido y algunos pacientes llegaron a tener hasta dos días de sobrevida. En los exámenes de laboratorio se encontró evidencia de que podría existir algún contaminante bacteriano, ya que presentaron cifras muy altas de glóbulos blancos, fenómenos asociados a sepsis”, explicó.

Indicó que la clínica fue clausurada y esperan “resultados finales para poder hacer un análisis completo y determinar exactamente qué ocurrió”.

Advirtió sobre la práctica, cada vez más común, de aplicar sueros vitamínicos sin sustento médico, y comentó que estos tratamientos son innecesarios e implican riesgos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.