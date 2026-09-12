Torrecitas.— Con una inversión inicial de 95.8 millones de pesos arrancó la construcción y rehabilitación de 20 kilómetros del camino a esta comunidad potosina, en el municipio de Santa María del Río.

El gobernador Ricardo Gallardo (Partido Verde Ecologista de México) aseguró que con esta obra se atiende una demanda histórica de unos 10 mil habitantes de 80 comunidades que durante años permaneció sin respuesta.

“Con esta obra, el ‘gobierno del Cambio’ lleva infraestructura a comunidades que anteriormente estuvieron alejadas de las grandes inversiones y mejora la movilidad de habitantes, visitantes y miles de peregrinos que acuden al santuario de la comunidad”, expresó el mandatario estatal.

Comentó que la inversión inicial es de 95.8 millones de pesos y, de acuerdo con el proyecto, se contempla la intervención de 20 kilómetros entre la carretera federal 57 y Torrecitas.

“La obra beneficiará directamente a más de 10 mil habitantes de aproximadamente 80 comunidades, quienes contarán con un camino más seguro y funcional para trasladarse, acceder a servicios y realizar sus actividades cotidianas”, afirmó el mandatario estatal.

Explicó que los trabajos incluyen la aplicación de concreto asfáltico, así como señalamiento horizontal y vertical para transformar de manera integral la infraestructura vial de esta zona serrana.

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Gallardo Cardona reiteró que el cambio que se vive en San Luis Potosí también significa llevar obras de calidad a localidades que durante décadas fueron olvidadas por anteriores administraciones.

Asimismo, consideró que la nueva vialidad dará un mayor impulso al turismo religioso hacia el Santuario de Torrecitas y favorecerá la actividad económica de las comunidades de la región. Así como una mejor conexión con la carretera federal 57, la cual facilitará el traslado de visitantes y peregrinos, además de generar mayores oportunidades para el comercio y los servicios en Santa María del Río, finalizó el gobernador.

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