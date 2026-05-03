Un incendio en una vivienda del puerto de Veracruz dejó a un menor de 14 años fallecido.

Fue durante la madrugada de hoy que se inició el incendio en una casa habitación ubicada en la calle Bosques de América del fraccionamiento Bosques de Tarimoya.

Elementos de Bomberos y de la dirección de Protección Civil Municipal acudieron de inmediato al lugar para atender la emergencia.

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Al arribar al domicilio se percataron que el siniestro se registró en la planta baja de la casa habitación,por ponque tras varias maniobras fue apagarlo.

Sin embargo, en su interior se encontró muerto a un menor de 14 años de edad, mientras que un menor más y un joven de 21 años, lograron salir ilesos.

Las autoridades correspondientes ya realizan las investigaciones para determinar las causas del incidente, en tanto se ha activado un protocolo de atención integral para brindar apoyo a la familia afectada.

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Se les da acompañamiento psicológico y asistencia social.

La alcaldesa de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, lamentó el fallecimiento del menor.

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