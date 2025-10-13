Tijuana.— La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena), inauguró el andador de la avenida Revolución, obra de infraestructura que influirá en la reactivación económica en la zona Centro, donde los visitantes locales y extranjeros acuden a los comercios y actividades culturales.

Además, en este espacio se fomenta la convivencia social y familiar, por eso en su transformación unieron esfuerzos los gobiernos estatal y municipal para devolverle identidad y orgullo para la ciudadanía.

“Esto es lo que merece Tijuana, estos espacios son Tijuana y lo que representa, sus comerciantes, ciudadanos y la cultura como herramienta de la transformación y para el bienestar de las familias. Estos proyectos van a continuar para rescatar los espacios que le pertenecen a la ciudadanía”, aseguró la mandataria.

Asimismo, en su mensaje reiteró el compromiso de su administración con la mejora de los servicios públicos y el desarrollo de espacios accesibles y seguros para la ciudadanía, con la visión de transformar de manera integral los siete municipios, no sólo desde la infraestructura, sino desde los ámbitos cultural y social.

La gobernadora Ávila Olmeda consideró que el regreso de actividades artísticas a la avenida Revolución, como música, actos circenses y teatrales, entre otras, contribuirá a la reconstrucción del tejido social y la promoción de la cultura como motor de comunidad y bienestar.

En la modernización de este espacio se invirtieron 25 millones de pesos, y como parte de la obra fueron colocados 4 mil 550 metros cuadrados de concreto y mil 350 de piedra pórfido en pavimento y banquetas, así como cenefa de cuarzo, bancas y bases de luminarias.

La instalación de red eléctrica, fibra óptica y reforestación fue efectuada en coordinación con el ayuntamiento de Tijuana, expuso la gobernadora y detalló que el proyecto incluyó la modernización del sistema de drenaje sanitario en ese sector de la avenida Revolución, mismo que no había sido actualizado en más de 50 años.

En su momento, Jesús García Castro, director general de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), explicó que las obras hidráulicas y de saneamiento abarcaron el reemplazo de tuberías deterioradas e instalación de nuevas conexiones para garantizar un suministro eficiente, así como la instalación de rejillas y red de tubería pluvial.

“La rehabilitación integral de esta vialidad no sólo contribuye a una mejor imagen urbana, sino que fortalece el desarrollo económico y turístico del corazón de Tijuana, al garantizar una infraestructura confiable y moderna en las próximas décadas”, comentó.