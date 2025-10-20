Pachuca.- Siete días después de que fue rescatado el cuerpo sin vida de un hombre en el cauce del río, Calabozo, en el municipio de Huautla, Hidalgo. La víctima fue identificado por sus familiares como Antonio “N”, originario de Chicontepec, Veracruz.

El pasado martes, elementos de Protección Civil y Bomberos de Huejutla realizaron el rescate del cuerpo, que se encontraba entre las ramas del río a la altura de las comunidades de Tempexquisco y Tepeco, en los límites con el estado de Veracruz.

El cadáver, que flotaba en las aguas del afluente, fue descubierto por habitantes de la localidad, quienes dieron aviso a las autoridades.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes efectuaron el rescate y posteriormente trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense de Huejutla.

Fue hasta ayer en que los familiares de Antonio acudieron al lugar para reconocer el cuerpo. Indicaron ser originarios de la localidad de Alahualtitla, en Chicontepec, Veracruz.

De acuerdo con sus testimonios, el hombre fue arrastrado por la corriente del río durante el siniestro, originado por las lluvias, sin embargo, mantenían su búsqueda con la esperanza de hallarlo con vida. Pero fue al enterarse del hallazgo del cadáver en aguas del municipio de Huautla, por lo que acudieron para confirmar su identidad.

Las autoridades hicieron un llamado a extremar precauciones, debido a que los caudales de los ríos continúan crecidos, lo que representa un grave riesgo para la población.}

