Pachuca.– El secretario de Educación Pública del estado, de Hidalgo, Natividad Castrejón, consideró que en breve se determinará la situación de los cinco docentes del Centro Regional de Educación Normal Benito Juárez que fueron suspendidos de manera temporal por denuncias de discriminación, amenazas y abuso sexual.

En marzo de este año, estudiantes de este plantel realizaron una manifestación para denunciar diversas irregularidades, entre ellas el acoso sexual de uno de los profesores. Ante ello, el subsecretario de Educación Media Superior, Daniel Fragoso, informó sobre la suspensión temporal de cinco maestros.

Castrejón señaló que sostendrá una reunión con el subsecretario para conocer el resultado de las investigaciones realizadas durante estos meses. Adelantó que tres de los cinco señalados fueron absueltos de toda responsabilidad, por lo que se reincorporarán a sus funciones; sin embargo, aclaró que no regresarán al mismo plantel para evitar conflictos con los estudiantes.

El secretario subrayó que se busca mantener la estabilidad académica, por lo cual se procederá a la reubicación de los docentes y garantizar al mismo tiempo sus derechos laborales. Reiteró que la situación ya fue analizada.

En cuanto a los otros dos profesores, explicó que sus casos aún se encuentran bajo análisis y se definirá si se resuelven mediante los protocolos internos o, en su defecto, se turnan a las autoridades competentes, como la Procuraduría de Justicia, en caso de tratarse de abuso sexual.

Finalmente, Castrejón dijo que todos los maestros que tengan procesos abiertos deberán cumplir las disposiciones legales y administrativas que correspondan en cada caso.

