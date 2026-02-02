El titular del Mando Coordinado en el estado de Hidalgo, Carlos Muñoz, señaló que el déficit de policías, así como la falta de capacitación, son los principales problemas que enfrentan las corporaciones municipales en la entidad, donde existen demarcaciones que han llegado a operar con apenas cuatro elementos.

El funcionario indicó que, en el caso de Tlahuiltepa, el municipio llegó a contar únicamente con cuatro elementos, incluida la directora de Seguridad Pública, además del personal administrativo, situación que ha sido considerada como un foco rojo que se busca revertir.

Señaló que es imposible contar con corporaciones eficientes en los municipios, los cuales además son los primeros respondientes ante emergencias y hechos delictivos, si no se tiene la capacitación adecuada, así como la operatividad necesaria en cuanto a número de elementos y armamento.

Indicó que en Hidalgo hay alrededor de 4 mil 500 policías municipales, distribuidos en los 84 municipios, con quienes se ha trabajado durante la presente administración para mejorar sus condiciones.

Destacó que al inicio de la administración del gobernador Julio Menchaca, al menos mil elementos no contaban con el nivel educativo necesario, lo cual les impedía acceder al Certificado Único Policial; actualmente, más del 50 por ciento de los elementos activos ya cuenta con dicha certificación.

El resto, agregó, continúa en un proceso de capacitación y evaluación, lo cual se ha convertido en un reto para lograr una policía eficiente, además de que requiere una inversión aproximada de 50 mil pesos por elemento.

Este es otro de los impedimentos, ya que dicho recurso debe ser erogado por los municipios, lo que se mantiene como un obstáculo debido a las limitaciones presupuestales.

No obstante, subrayó la necesidad de evitar la fuga de personal capacitado, por lo que se busca que los elementos permanezcan al menos tres años consecutivos, periodo que dura la administración municipal.

Finalmente, señaló la importancia de que los elementos, además de contar con capacitación, tengan estabilidad laboral, buenos salarios y, sobre todo, que se recupere la confianza de la ciudadanía.

