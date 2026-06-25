Pachuca, Hidalgo.- En la cuna del futbol. Sí aquí en la bella y airosa Pachuca, los turistas y paseantes, nacionales y extranjeros, encontrarán en el Estado de Hidalgo una amplia oferta turística con experiencias innovadoras que podrán vivir más allá de los estadios.

Con espectáculos audiovisuales, recorridos temáticos y actividades culturales, la entidad busca posicionarse como un destino obligado para quienes comparten la pasión por el futbol.

Como parte de esta estrategia, el emblemático balón que alberga el Salón de la Fama del Futbol Internacional, en Pachuca capital del estado, se transformó en el escenario del videomapping “Pachuca: viento, futbol y corazón de plata”, una experiencia inmersiva que combina imágenes, luces y efectos especiales para narrar la historia, identidad y riqueza cultural del estado.

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Todos los programas son impulsados por la Secretaría de Turismo de Hidalgo, el proyecto forma parte de las acciones promovidas por el gobernador Julio Menchaca Salazar (Morena) para consolidar productos turísticos innovadores que generen nuevas experiencias para visitantes y aficionados que siguen la justa mundialista.

El espectáculo destaca el legado minero de la entidad y las funciones se presentarán el 1, 2, 8, 11, 15, 16 y 19 de julio en dos funciones a las 20:00 y 20:30 horas, en el Parque Cultural Hidalguense.

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Además de sumarse una agenda especial que también contempla el videomapping “Real del Monte: donde la neblina aprendió a jugar”, los días 27 y 28 de junio, 4, 5, 9, 12 y 18 de julio, proyectado sobre la fachada de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario.

La estrategia turística estatal apuesta por combinar tecnología, cultura e identidad para ofrecer propuestas diferenciadas a los visitantes. Prueba de ello es el éxito de los videomappings realizados previamente en Mineral del Chico, Huichapan y Acaxochitlán que en conjunto han reunido a más de 20 mil asistentes en más de 40 funciones.

Con estas iniciativas, Hidalgo se consolida como un destino que aprovecha la emoción global del futbol para mostrar al mundo su patrimonio histórico, cultural y turístico, generando nuevas razones para visitar la entidad y descubrir experiencias que van más allá del deporte, explica la Secretaría de Turismo del estado.

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