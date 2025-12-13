Matamoros, Tamaulipas.—El comandante Gustavo Acuña Rangel, del cuerpo de bomberos de Matamoros, Tamaulipas, se convirtió el héroe tras rescatar a una menor de un voraz incendio que consumía su hogar.

Entre el fuego y el denso humo, Acuña ingresó a la vivienda de la calle Poderes en el fraccionamiento Infonavit Los Angeles, donde vecinos reportaron el incidente.

Al llegar al lugar, se le informo que una menor se encontraba inconsciente y en peligro de perder la vida, por lo que sin pensarlo, ingresó al domicilio.

El comandante avanzó hasta una segunda habitación, ubicada al fondo del lado izquierdo, donde localizó a la menor Camila, de 16 años de edad, totalmente inconsciente por inhalación de humo.

El oficial tomó a la menor en brazos y logró sacarla, ya en el exterior, sobre el pavimento, le brindó los primeros auxilios para reanimarla, lo que permitió estabilizarla antes de su traslado urgente a un hospital para recibir atención médica especializada.

“Gracias a Dios llegamos a tiempo; logramos intervenir, hacer la búsqueda y el rescate. Sin pensarlo dos veces, primero el prójimo y después nosotros”, declaró Acuña Rangel.

Paramédicos también atendieron en el lugar a Guadalupe Genoveva, madre de la menor, quien presentaba quemaduras en las piernas y se encontraba en estado de shock, ambas fueron trasladadas de emergencia a un hospital local.

Tras las investigaciones correspondientes, autoridades confirmaron que el incendio se originó por una veladora encendida en la planta baja del inmueble.

Se reportó que la menor identificada como Camila, se encontraba estable y fuera de peligro.

Reconoce alcalde a bomberos

El alcalde de Matamoros, José Alberto Granados, reconoció la rápida actuación del Heroico Cuerpo de Bomberos y destacó la labor del comandante Acuña Rangel durante el voraz incendio.

“Me siento contento por la pronta respuesta del Heroico Cuerpo de Bomberos y de nuestro comandante, a quien en su momento haremos un reconocimiento”, expresó.

Asimismo, el alcalde resaltó la participación de los vecinos del sector, cuya intervención inicial fue clave para evitar que el incendio derivara en una tragedia mayor.

