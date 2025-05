Cuatro integrantes del grupo musical Los Fugitivos y su mánager fueron encontrados sin vida en Reynosa, informó este jueves la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, y precisó que hay nueve personas detenidas por este caso.

El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, señaló que los cinco cuerpos se encontraron calcinados en el ejido Los Longoria, en Reynosa.

Posteriormente, agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia detuvieron a nueve personas, entre ellas se encuentra Ulises Raga, alias El Fayuca, Metro 40 o M-40, del grupo Los Metros, del Cártel del Golfo.

Sin embargo, las familias rechazaron la versión de la fiscalía, reclamaban que no habían sido llamados para el reconocimiento de los cuerpos, y acusaron a las autoridades de querer dar carpetazo al tema.

La desaparición

Francisco Javier Vásquez Osorio, Nemesio Antonio Durán Rodríguez, Víctor Manuel Garza Cervantes y José Francisco Morales, de entre 25 y 29 años, así como el representante legal del grupo, Livan Edyberto Solís de la Rosa, fueron vistos por última vez la noche del domingo 25 de mayo.

Informaron a sus familiares que se dirigían a una fiesta, donde presuntamente los habían contratado. No se volvió a saber de ellos.

La mañana de este jueves, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas dio a conocer que fueron localizados cinco cuerpos sin vida “que por sus características pueden corresponder a los integrantes del grupo Los Fugitivos”.

Posteriormente, en conferencia de prensa, la fiscalía estatal confirmó que los cadáveres pertenecen a los jóvenes desaparecidos.

El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, señaló que existen elementos que permiten presumir que los integrantes del grupo musical fueron asesinados en el ejido Aquiles Serdán, en el municipio de Reynosa; lugar donde fueron detenidas nueve personas, logrando el aseguramiento de armas y dos vehículos.

De acuerdo con su versión, desde que recibieron el reporte por la no localización, “se realizaron las acciones de búsqueda inmediata” con un operativo interinstitucional en el que participaron elementos de la Policía Investigadora, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y familiares de las víctimas.

Barrios Mojica precisó que, según con las primeras investigaciones, los músicos fueron privados de la libertad el domingo aproximadamente a las 22:00 horas.

Los cinco se trasladaban en una camioneta negra a un evento privado en la colonia Riveras del Río, para el que habían sido contratados.

El fiscal indicó que, según información obtenida en los sistemas de videovigilancia del C-5, así como técnicas y análisis de la telefonía, se determinó que el grupo fue llevado a un predio en las inmediaciones de la colonia Aquiles Serdán.

Precisó que en dicho lugar se realizaba ayer un operativo en el que participaban peritos de la Dirección General de Servicios Periciales, “y al momento existen elementos que permiten presumir que es donde fueron privados de la vida”.

Señaló que en el mismo operativo, fuerzas de seguridad estatales y federales “lograron la detención de nueve individuos considerados probables responsables” del crimen contra los músicos.

Agregó que se investigaba “el móvil y las circunstancias” de los asesinatos.

No se aceptaron preguntas y tampoco se precisó cuando fueron hallados los cuerpos, cuando habrían sido asesinados los músicos, cuando inició el operativo de las fuerzas de seguridad y por qué no se había informado oficialmente a las familias del hallazgo.

El crimen

Fuentes extraoficiales indicaron que el grupo Los Fugitivos fue llevado a una fiesta privada en honor de uno de los líderes del Cártel del Golfo, conocido como R8.

Trascendió que el grupo criminal tenía previsto entregar al M-40 como responsable del crimen por un pleito desencadenado con uno de los músicos por un tema de celos hacia su pareja.

Se informó que Ulises Raga es el líder de Los Metros que opera en la zona centro y la colonia Aquiles Serdán, en Reynosa, cerca de donde fueron localizados los cuerpos.

Familias niegan que sean sus hijos

Familiares de los músicos desaparecidos rechazaron la versión de la fiscalía estatal respecto a que los cinco cuerpos encontrados en el ejido Los Longoria sean de los integrantes del grupo.

Claudia Garza y Sonia Osorio, madres de dos de los jóvenes, destacaron que hasta la tarde del jueves no habían tenido información por parte de la fiscalía, no se les había llamado para identificar los cuerpos ni se les tomaron muestras de ADN para cotejar la identidad de los restos encontrados.

“No sabemos por que dieron una rueda de prensa sin antes haber hablado con nosotros, sabemos que si toman muestras de la familia los resultados no son inmediatos. Entonces, que nos digan cómo determinaron que los cuerpos que encontraron son los de nuestros familiares”, reclamó Claudia Garza.

Manifestó que, aunque las autoridades dan por hecho que se trata de los integrantes del grupo, ellos no lo aceptarán hasta que alguien de la familia acuda a hacer la identificación en persona.

“No sé si le quieran dar carpetazo a esto. No vamos a parar hasta encontrarlos, eso hace cualquier persona con sus desaparecidos, vamos a seguir buscando, no vamos a parar”, aseguraron.

Pidieron a la ciudadanía seguir compartiendo las fichas de búsqueda, pues tras difundirse la información de la fiscalía, todos los dieron por muertos.

“En caso de que, efectivamente, sean nuestros familiares, como ellos dicen, nosotros lo vamos a compartir, nosotros lo haremos público, pero si eso no sucede, la fiscalía miente y nosotras seguimos buscando”, concluyeron las madres.

Contradicen versión oficial

Por otra parte, familiares de los nueve hombres detenidos como presuntos responsables del asesinato de los músicos, también rechazaron la versión de la fiscalía y aseguraron que ellos fueron sacados de su casa, sin una orden y que todos son ajenos al grupo criminal.

“Llegaron rompiendo puertas; a mi esposo lo azotaron en el piso y a mí me encerraron en el baño. Cuando terminaron con él, me sacaron a golpes, y como la niña lloraba mucho, se fueron con mi esposo Jaime Salazar, de 49 años” dijo una de las mujeres.

Por su parte, la esposa de Eduardo García Coronado, de 26 años, dijo que los agentes llegaron a su casa, le rompieron el teléfono y no se les informó el porqué estaban en su domicilio.

“No dijeron por que lo estaban deteniendo. Mi esposo nunca ha sido detenido, fuimos a la FGR porque vimos que publicaron la foto donde está detenido, y en la FGR no nos dicen dónde los tienen, no sabemos por qué los detuvieron”, dijo.

La esposa de Juan Carlos Martinez Saucedo, de 28 años, indicó que se dirigía a dejar a sus hijos a la escuela, apenas me iba a subir a la camioneta y me dijeron que me regresara, me quitaron las llaves y le encajaron una navaja a las cuatro llantas [del vehículo]”.

Las mujeres dijeron que esperan que las autoridades dejen salir a sus esposos, y descartaron que estén involucrados en la muerte de los músicos. Redacción